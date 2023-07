Agnez Mo Masih Lajang di Usia Jelang 40 Tahun,Ini Jawaban Menohok Sang Artis Saat Ditanya Soal Nikah

POS KUPANG.COM -- Agnes Mo kini sudah tak muda lagi. Dan, bagi wanita Indonesia di usia 37 tahun dianggap sangat terlambat untuk berumah tangga dan bersuami

Dan, jelang 40 tahun, Agnez Mo kerap ditanya soal kapan nikah. Pertanyaan itu membuat sang artis geram hingga memberi jawaban menohok

Ya, Agnez Mo merupakan penyanyi kondang Tanah Air yang kini sudah go international.

Di sepanjang kariernya, sosok kelahiran 1 Juli 1986 itu telah sukses melahirkan karya-karya lagu popular.

Mengawali karirnya sebagai penyanyi cilik dan pesinetron, Agnez Mo kini sukses melebarkan sayapnya ke mancanegara.

Lewat beberapa keahliannya dia juga dijuluki sebagai artis multitalenta mantan kekasih Deddy Corbuzier ini

Sempat dicecar oleh netizen ketika ia memutuskan Go International tidak menyurutkan niatnya.

Sosok yang sebelumnya sering dipanggil Agnez Monica itu bisa membuktikan dia bisa melakukannya, hingga menjadi sukses seperti saat ini.

Tak jauh berbeda jika membahas soal asmara, Agnez selalu mampu membungkam pertanyaan tersebut dengan segudang prestasi yang dicapainya.

Di depan Najwa Shihab , Agnez mengutarakan pemikirannya terkait hal ini, seperti dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Najwa, Minggu (9/2/2020).

"Aku sering ngomongin ke my staff, kadang ada tuntutan keluarga."

"'sudah umur segini, stop doing whatever you're doing, supaya bisa fokus ke cowok. For me, it's like I don't get it, like...(bagiku, aku seperti tidak paham, seperti...)," kata Agnez

Penjelasan Agnez lantas terhenti ketika Najwa bertanya satu hal ini.

"Kamu masih suka ditanyain itu (kapan kawin?) enggak?" tanya Najwa.