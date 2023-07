Agnez Mo Sebut Lagu Get Loose Dibawakan Bareng Ciara Sebagai Karya Terbaik: Hampir Spiritual

POS KUPANG.COM -- Agnez Mo mengungkapkan kegembiraannya setelah sukses merilis lagu Get Loose yang dibawakan bareng Ciara

Sosok yang sebelumnya bernama Agnez Monica itu pun begitu gembira dengan sambutan luar biasa dari penggemarnya

Padahal, Agnez sempat ragu dengan karyanya sendiri. Ia pun sampai menyebut lagunya hampir spriritual

Diketahui, penyanyi Agnez Mo merilis lagu terbarunya berjudul “Get Loose” pada Jumat (30/6/2023). Adapun dalam lagu ini, Agnez berkolaborasi dengan penyanyi asal Amerika Serikat, Ciara.

Melalui kolom deskripsi YouTube-nya AGNES MO, dia menulis rasa bahagianya bisa merilis lagu tersebut. Bahkan Agnez menyebut bahwa ini menjadi salah satu karya terbaiknya.

“Harus aku katakan ini ini mungkin karya terbaik saya sejauh ini adalah satu hal, tetapi jumlah kegembiraan yang dibawakan lagu ini kepada saya ada di level lain,” tulis Agnez dikutip Kompas.com

“Ini hampir spiritual!! Menciptakan musik tanpa rasa takut dan tanpa batas dengan orang yang saya cintai adalah inti dari perjalanan ini,” tambahnya.

TRENDING -- Lagu baru Agnes Monica Ft Ciara berjudul Get Loose langsung trending (Tangkap Layat Youtube)

Kebahagiaan Agnez semakin bertambah karena bisa berkolaborasi dengan Ciara. Masih melalui kolom deskripsi yang sama, Ciara rupanya turut memuji Agnez Mo.

“Aku kagum dengan visi kreatif Agnez sebagai seorang artis. Jadi ketika dia meminta aku untuk tampil di lagu ini, saya tahu itu akan menyenangkan,” ucap Ciara. Lagu terbaru Agnez Mo dan Ciara ini sudah dirilis di YouTube dengan durasi 3 menit.

Lagu Berbahasa Inggris Agnez Mo Ft Ciara, Begini Terjemahaanya

Simak lirik dan terjemahan lagu 'Get Loose' yang dinyanyikan oleh Agnez Mo dan Ciara yang baru dirilis pada 30 Juni 2023.

Lirik Lagu Get Loose - Agnez Mo ft. Ciara

Get your ass up on the floor

Hey bad bih’ I know I see you

Hot boys yeah I see you

You wanna see some hot girl shit huh

Well, here’s a little preview

Jingalingalingalingaling

Stop the record let the singer sing

I’m burning up you know I’m really on fire

