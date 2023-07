Lagu Terannyar Agnes Mo Ft Ciara Terus Meroket, Baru 7 Minggu Sudah Tembus 2,4 Viewers

POS KUPANG.COM -- Lagu baru yang diciptakan dan dibawakan Agnes Mo ft Ciara berjudul Get Loose tersebut bertabah vierweenya

Baru tujuh minggu tayang, lagu bergenre hiphop itu sudah menari 2,4 juta orang yang melihatnya

Penyanyi Agnez Mo merilis lagu "Get Loose" pada 30 Juni 2023 lalu. Mengutip siaran pers Agnez Mo, dalam tujuh hari video musik lagu tersebut di YouTube telah mencapai 2,4 juta viewer dalam tujuh hari.

Lagu ini juga sudah diakses lebih dari 227.000 pendengar di platform musik Spotify. Baca juga: Lirik Lagu Get Loose, Singel Baru dari Agnez Mo ft. Ciara " Get Loose " merupakan hasil kolaborasi dengan penyanyi yang berkarier di Amerika Serikat, Ciara

Agnez Mo selaku Co-Founder Eventori dalam acara Anniversary Eventori ke-3 di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan, baru-baru ini. ((KOMPAS.com/Revi C Rantung ))

Ia menggambarkan kolaborasi ini begitu bebas, tanpa rasa takut, dan tanpa batasan.

“Having to say this is probably my best work so far is one thing, but the amount of joy this song brings me is on another level. It’s almost spiritual!! Creating fearless and boundless music with the people I love is exactly what this journey is all about," tulis Agnez Mo di laman YouTube-nya.



"And then to be able to share all that with Ciara?? Magical,” lanjut Agnez Mo. Karya baru Agnez Mo ini juga mendapat sorota media internasional Rolling Stone.

Pada hari perilisan, Rolling Stone menyebut lagu itu sebagai Songs You Need To Know

Agnez Mo dan Ciara (Instgram)

Agnez Mo mengaku tetap membawa semangat cinta Indonesia. Dia sampai membuat tato bertuliskan Bhineka Tunggal Ika di bahunya.

"Ini semacam pengingat, untuk terus menghidupkan prinsip itu dalam kehidupan kita," ujar Agnez Mo dalam wawancara di program KCAL yang tayang pada 7 Juli 2023, dikutip dari siaran persnya.

TRENDING -- Lagu baru Agnes Monica Ft Ciara berjudul Get Loose langsung trending (Tangkap Layat Youtube)

