Lagu Berbahsa Inggir Agnes Mo Ft Ciara , Get Loose Makin Trending, Begini Terjemahaanya

POS KUPANG.COM -- Agnez Mo membuktikan bisa menciptakan lagu dalam bahasa Inggris yang sesuai dengan selera musik dunia

Kali ini, sosok yang sebelumnya bernama Agnez Monica itu nyanyi bareng Ciara yang membawakan lagu berbahasa Inggris ciptaan Agnez Mo berjudul Get Loose

Dan, begini isi syair lagu yang trending di media sosial itu

Simak lirik dan terjemahan lagu Get Loose yang dibawakan Agnez Mo dengan penyanyi asal Amerika, Ciara.

Lagu ini dirilis pada 30 Juni 2023 dan langsung mendapat sambutan penikmat musik internasional.

Simak lirik dan terjemahan lagu 'Get Loose' yang dinyanyikan oleh Agnez Mo dan Ciara yang baru dirilis pada 30 Juni 2023.

Lirik Lagu Get Loose - Agnez Mo ft. Ciara

Get your ass up on the floor

Hey bad bih’ I know I see you

Hot boys yeah I see you

You wanna see some hot girl shit huh

Well, here’s a little preview

Jingalingalingalingaling

Stop the record let the singer sing

I’m burning up you know I’m really on fire

Popping like the grease on lemon pepper wings

Twerking and I’m somebody daughter

Coming straight out of Jakarta

Ain’t my fault dat your baby daddy looking

He say he wanna be my baby father

Hey DJ run it run it back, uh

That casamigo hit she don’t no how to act, huh

Asian white girl latino and black, huh



Is only one thing to do on this track, uh

Get loose get loose let loose (let loose)

Get loose let loose let loose (let loose)

Get loose let loose let loose (let loose)

Weather you sober or you gone off the juice

Get loose let loose let loose (let loose)

Get loose let loose let loose (let loose)

Get loose let loose let loose (let loose)

You wanna see a bad bitch, well, here’s the proof

Why you here just to stand up in a section

Shake that thang like you at your reception

I’m trynna dance but no time to be texting

You zoned out when you looking at my direction