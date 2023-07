Batu Cermin Square, Kawasan Niaga Terbesar Pertama di Labuan Bajo Manggarai Barat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Batu Cermin Square telah hadir di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan diklaim sebagai kawasan niaga terbesar pertama yang ada di kota super premium itu.

Batu Cermin Square baru saja diresmikan, ditandai dengan Misa pemberkatan yang dipimpin Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat pada, Kamis 6 Juli 2023 lalu.

Lokasi gedung ruko tiga lantai ini terbilang sangat strategis, sebab berada di tengah kawasan bisnis, tepatnya di Waekesambi, Kecamatan Komodo, kota Labuan Bajo. Lokasinya dekat dengan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Aksesibilitas dan konektivitas antar blok ruko yang terintegrasi dengan baik memberikan kenyamanan mobilitas pengunjung untuk mengalami pengalaman yang berbeda.

Pemilik Batu Cermin Square Silvester Sudin mengatakan, ruko itu mengimplementasikan konsep the modern lifestyle in the middle. Ia mengklaim bangunan tersebut merupakan kawasan niaga pertama dan terbesar yang ada di Labuan Bajo.

"Kehadiran bangunan ini diharapkan memberi dampak pada produk UMKM untuk mampu berdaya saing dan bernilai, dengan adanya kawasan Niaga baru dengan desain bangunan yang mewah dan teratur mampu membranding Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium," jelas Silvester, ditemui di Labuan Bajo, Sabtu 8 Juli 2023.

Putra daerah asli Manggarai itu mengungkapkan alasan membangun Batu Cermin Square untuk membangun daerah NTT sekaligus mendukung sektor pariwisata di Labuan Bajo.

Ia juga mengharapkan kehadiran Batu Cermin Square bisa meningkatkan industri, retail dan logistik, serta menyerap tenaga kerja yang akan berimplikasi positif bagi peningkatan perekonomian di Manggarai Barat.

"Saya ingin merubah mindset masyarakat bahwa untuk menjadi sukses itu kita harus memiliki kemauan, kemampuan dan kinerja dan selalu bersyukur," ujar pengurus pusat profesional dan usahawan Katolik Indonesia (PUKAT) itu.

Area Batu Cermin Square memiliki 16 ruko dan siap dijual kepada masyarakat atau pelaku bisnis yang ingin memiliki tempat usaha di lokasi strategis. (*)

