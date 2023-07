Soal Ulangan Sumatif Sejarah SMA Kelas 10 Semester 1 dan Kunci Jawaban, Kurikulum Merdeka

POS-KUPANG.COM - Bagi siswa SMA Kelas 10, ayo belajar dari contoh Soal Ulangan Sumatif Semester 1 untuk pelajaran Sejarah

Ada 60 contoh Soal Ulangan Sumatif dan dilengkapi dengan Kunci Jawaban sehinhgga mempermudah siswa SMA Kelas 10 untuk belajar Sejarah

Kumpulan contoh Soal Ulangan Sumatif Sejarah ini diambil dari beberapa bahan ajar diantaranya mengenai Zaman praaksara, BPUPKI, Peristiwa Rengasdengklok, Fungsi proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, Sistem multipartai di Indonesia, panitia sembilan dan lainnya.

Inilah contoh Soal Ulangan Sumatif pelajaran Sejarah SMA Kelas 10 Semester 1

1. Bangsa Melayu yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu….

a. Proton Melayu dan Deutro Melayu

b. Proton Melayu dan Neutro Melayu

c. Proto Melayu dan Neutro Melayu

d. Proto Melayu dan Deutro Melayu

e. Melanesoid dan Melanesia

Jawaban: d

2. Zaman praaksara di Indonesia berlangsung sampai abad ke-3 Masehi, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti….

a. Jambu

b. Muara Kaman

c. Kedukan Bukit

d. Bukit Awi

e. Tugu batu

Jawaban: b



3. Berikut adalah ciri-ciri kehidupan masyarakat nomaden, kecuali….

a. sangat bergantung pada alam

b. hidup dari hasil mengumpulkan bahan makanan dan berburu

c. sering tinggal di gua dalam jangka waktu lama

d. peralatan hidup masih sangat sederhana dan terbuat dari batu atau kayu

e. hidup dari satu tempat ke tempat yang lain

Jawaban: c

4. Kapak genggam banyak ditemukan pada zaman….

a. Neolithikum

b. Mesolithikum

c. Megalithikum

d. Paleothikum

e. Neozoikum

Jawaban: d

5. Ada tiga tradisi pokok pembuatan alat-alat pada masa Pos Plestosin, yaitu….

a. tradisi serpih bilah, tradisi alat batu, dan tradisi kapak genggam Sulawesi

b. tradisi serpih bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Sumatera

c. tradisi kapak genggam, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak gengggam Sumatera

d. tradisi serpih bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Kalimantan

e. tradisi alat tulang, flakes, dan tradisi kapak genggam

Jawaban: b

6. Ada dua ras yang mendiami Indonesia pada permulaan Kala Holosin, yaitu….

a. Austromelanesioid dan Mongoasialoid

b. Austromelanesoid dan Asialoid

c. Austromelanesoid dan Mongoloid

d. Asiamelanesoid dan Mongoloid

e. Austronesia dan Negroid

Jawaban: c

7. Paham/kepercayaan bahwa pada benda-benda tertentu baik benda hidup atau mati, bahkan juga benda-benda ciptaan (seperti tombak dan keris) mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci adalah….

a. animism

b. agama

c. norma

d. dinamisme

e. totemisme

Jawaban: d

8. Perbedaan zaman praaksara dengan zaman sejarah terletak pada….

a. zaman sejarah meninggalkan bukti secara tertulis, sedangkan zaman praaksara sebaliknya

b. zaman praaksara meninggalkan bukti secara tertulis, sedangkan zaman sejarah sebaliknya

c. zaman sejarah dan praaksara merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau

d. zaman praaksara sampai adanya makhluk di muka bumi, sedangkan zaman sejarah diawali dengan adanya penemuan fosil

e. zaman praaksara sudah mengenal tulisan, sedangkan zaman sejarah belum mengenal tulisan

Jawaban: a

9. Nama ahli yang berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Campa, Kochin Cina, dan Kamboja adalah….

a. Van Heine Geldern

b. Prof. Dr. H. Kern

c. Moh. Ali

d. Prof. Mohammad Yamin

e. Hogen

Jawaban: b

10. Pola kehidupan nomaden artinya…..

a. berpindah-pindah

b. tinggal di gua

c. bercocok tanam

d. berburu

e. berburu dan meramu

Jawaban: a