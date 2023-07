Soal Ulangan Sumatif PJOK SMA Kelas 11 Semester 1 dan Kunci Jawaban Soal PTS, Kurikulum Merdeka

POS-KUPANG.COM - Mari belajar dari contoh Soal Ulangan Sumatif bagi SMA Kelas 11 untuk pelajaran PJOK

Dalam contoh Soal Ulangan Sumatif PJOK SMA Kelas 11 Semester 1 ini ada 40 pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, Soal PTS, Penilaian Tengah Semester atau Soal UTS

Setiap contoh Soal Ulangan Sumatif dikelngkapi dengan Kunci Jawaban.

Beberapa materi dalam contoh Soal Ulangan Sumatif diambil dari bahan ajar Semester 1 diantaranya mengenai permainan sepak bola, unsur kebugaran jasmani, lempar cakram, bela diri pencak silat dan lainnya

Soal PJOK Kelas 11:

1. Pemain yang wajib mengenakan penutup muka softball adalah...

A. Pitcher

B. Batter

C. Catcher

D. Centre

E. Base liner

Jawaban: C

2. Penentu formasi permainan sepak bola adalah...

A. Strategi yang ditetapkan

B. Pemain yang dimiliki

C. Peraturan yang berlaku

D. Sistem pertandingan dipakai

E. Formasi regu lawan

Jawaban: B

3. Jarak titik tendangan hukuman pinalty dari garis gawang pada permainan sepak bola.

A. 11 m

B. 12 m

C. 13 m

D. 14 m

E. 15 m

Jawaban: B

4. Star jongkok digunakan untuk lari...

A. Jarak pendek

B. Jarak menengah

C. Jarak jauh

D. Lari gawang

E. Marathon

Jawaban: A

5. Pada aba-aba “siap” posisi...

A. Bahu lebih rendah dari kepala

B. Bahu lebih rendah dari pinggul

C. Bahu rata dengan pinggul

D. Pantat dibawa kedepan

E. Kepala condong kedepan

Jawaban: B

6. Warming up berarti...

A. Latihan peregangan

B. Latihan pemanasan

C. Latihan kekuatan

D. Latihan keseimbangan

E. Latihan permulaan

Jawaban: B

7. Kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan aktivitas tubuh dan ruang gerak disebut...

A. Flexibility

B. Balance

C. Strength

D. Speed

E. Agility

Jawaban: A

8. Dalam melakukan latihan beban perlu memperhatikan batasan...

A. Kekuatan otot

B. Kesopanan

C. Pakaian latihan

D. Teman latihan

E. Waktu

Jawaban: A

9. Setelah melakukan kegiatan olahraga pasti ditutup dengan gerakan...

A. Warming up

B. Stratching

C. Wining stude

D. Cooling down

E. Take off

Jawaban: D