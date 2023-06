Jelang Idul Adha 2023, PLN Lakukan Safety Online dan Siap Jaga Keandalan Pasokan Listrik

POS-KUPANG.COM, KUPANG - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT siap jaga keandalan pasokan listrik selama periode libur Idul Adha 1444 Hijriah dari tanggal 27 Juni hingga 2 Juli 2023.

Bersamaan dengan itu, sebelumnya PLN turut melakukan Safety Online Pemeliharaan Pulau Timor di Gardu Induk Bolok pada hari Rabu 21 Juni 2023 lalu.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur I Gede Agung Sindu Putra menyampaikan dalam meningkatkan keandalan dan pelayanan ke masyarakat, PLN memastikan peralatan yang dilakukan pemeliharaan oleh PLN merupakan peralatan utama/sumber kelistrikan.

PLN memastikan pasokan kendalan listrik dalam rangka hari Raya Idul Adha di seluruh NTT baik sistem Flores , Sistem Timor dan Sistem Sumba serta sistem isolated tersebar siap mendukung pelaksanaan Solat Ied di tempat-tempat yang sudah ditentukan.

Baca juga: PLN Jadi Best of The Best Company dalam Ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards 2023

PLN melakukan kegiatan tersebut untuk memastikan ketersediaan APD lengkap dan masih layak pakai sehingga proses pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan lancar.

Hal itu beriringan dengan fungsi utama dilaksanakan pekerjaan, yaitu untuk menjaga kelistrikan di Pulau Timor tetap handal

Sindu menambahkan dengan adanya pemeliharaan keandalan ini, masyarakat dapat menikmati momentum rangkaian Hari Raya Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban.

Pihaknya menyebutkan bahwa dalam menjaga keandalan pasokan listrik Idul Adha tahun ini, PLN terjunkan 1.195 personel se-NTT yang terdiri dari personel petugas PLN, personel petugas Pelayanan Teknik & Command Center, 22 personel petugas Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB).

"Kami siagakan 1.195 personel yang bersiaga di 22 Posko Layanan, 43 lokasi Siaga Utama 4 lokasi Prioritas Transportasi dan 2 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) tersebar di NTT.

PLN menghimbau kepada masyarakat untuk mempermudah akses layanan kelistrikan dapat menggunakan aplikasi PLN Mobile yang bisa diunduh melalui Appstore dan Playstore.

Melalui PLN Mobile pelanggan dapat memanfaatkan berbagai fitur layanan seperti pengaduan, pembelian token atau pembayaran listrik, dan banyak fitur lainnya.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS