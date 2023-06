Warga Tujuh Desa di Kabupaten Kupang Siap Nikmati Listrik PLN

POS-KUPANG.COM, OELAMASI -- Wakil Bupati (Wabup) Kupang, Jerry Manafe merasa gembira atas perjuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang mengalirkan listrik PLN untuk warga tujuh desa di wilayah itu.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada manajemen PT PLN atas respon yang positif ini.

Wabup Jerry menyampaikan hal ini ketika dihubungi POS-KUPANG.COM per telepon, Sabtu, 24 Juni 2023.

"Tahun 2023 ini, listrik akan menyala pada tujuh desa itu," kata Wabup Jerry.

Tujuh desa tersebut kata Wabup Jerry, yakni Desa Letkole dan Desa Nefoneut di Kecamatan Amfoang Barat Daya, Desa Fomes dan Desa Honuk Kecamatan Amfoang Barat Laut, Desa Nuataus, Kecamatan Fatuleu Barat serta Desa Fatukona dan Desa Benu, Kecamatan Takari.

Wabup Jerry mengatakan, jika listrik sudah menyala, maka betapa kebahagiaan warga sulit terlukiskan. Ia berharap warga dapat memanfaatkan aliran listrik itu untuk meningkatkan ekonominya secara baik.

Menurut Wabup Jerry, saat berkunjung ke desa-desa itu beberapa tahun lampau, ia menemukan kondisi warga yang sungguh memilukan hati. Ketika malam hari tiba, desa-desa itu gelap gulita. Suasana terlukis sedih bahkan mencekam.

Dia mengatakan, saat itu bersama petinggi TNI hadir hendak membangun pompa hidran di Desa Letkole, tetapi debit air yang kecil saat musim kemarau hingga pembangunan hidran oleh TNI batal.

Atas fakta lapangan itu Wabup Jerry berkoordinasi dengan Manajer PLN (Persero) Wilayah NTT yang langsung menyetujuinya.

Tapi, saat itu bertepatan dengan wabah virus Covid-19 tahun 2021 yang membuat banyak dana direfocusing sehingga banyak program pembangunan jaringan listrik dipending.

Wabup Jerry mengatakan, tahun 2021 Direktur PLN Regional Wilayah NTT, NTB dan Papua datang ke Kupang. Ia menemui mereka untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi warga tujuh desa itu.

Direktur sangat meresponsnya sembari meminta data lengkap desa-desa itu.

Usulan Wabup Kupang saat itu langsung disetujui. Awal tahun 2023, tim PLN melakukan survai di desa-desa itu.

Wabup Jerry mengatakan, tahun ini warga desa-desa itu akan segera menikmati Listrik PLN. Ia berharap akhir tahun 2023 ini warga tujuh desa sudah bisa menikmati penerangan listrik PLN.

Ia mengatakan bahwa ini bukan semata perjuangannya sendiri, tetapi dukungan doa dari masyarakat Amfoang, Fatuleu Barat dan Takari. Saat ini kata dia, PLN melalui pihak ketiga segera memasang tiang-tiang listrik dan jaringan ke rumah warga. (*/pol)

