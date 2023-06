Sinergi Antara PLN dan Himbara Dalam Pembiayaan, Memudahkan Masyarakat Beli Motor Listrik

POS-KUPANG.COM - Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bersinergi mendorong ekosistem kendaraan listrik semakin tumbuh di Indonesia.

Upaya ini salah satunya diwujudkan dengan kolaborasi PT PLN (Persero) dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam akses kredit dan pendanaan menyusul insentif sebesar Rp 7 juta yang diberikan pemerintah.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kolaborasi PLN dengan berbagai pihak untuk memastikan bantuan dan program pembiayaan tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan kendaraan listrik melalui skema pembiayaan ringan dengan cara yang mudah.

"PLN dengan Himbara bergerak bersama dalam semangat yang sama untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, sinergi ini dilakukan agar masyarakat tidak ragu untuk memiliki motor listrik karena semakin mudah dan terjangkau," ujar Darmawan.

Selain itu, Darmawan menambahkan, PLN juga menyiapkan berbagai insentif dalam setiap pembelian motor listrik di Aplikasi PLN Mobile. Di antaranya, berupa _voucher_ token listrik untuk pelanggan pra bayar, diskon tagihan listrik untuk pelanggan pasca bayar, _voucher_ untuk melakukan _battery swap_ secara gratis, pemberian jaminan asuransi kecelakaan, bahkan akan diadakan berbagai undian berhadiah umroh, motor listrik, dan mobil listrik.

"Sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah ini, PLN akan memberikan berbagai insentif secara khusus dalam pembelian motor listrik di PLN Mobile,” kata Darmawan.

Ketua Project Manager Officer Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Dannif Danusaputro mengatakan, bantuan ini membuat masyarakat bisa memiliki motor listrik dengan harga lebih terjangkau.

"Ini bagi temen-temen yang belum tahu, ada program insentif untuk beli motor listrik. Nanti kita akan terus galakkan setiap itu dapat insentif Rp 7 juta per motor. Misal harganya Rp 17 juta karena dapat insentif jadi Rp 10 juta," ujar Dannif dalam Talkshow Asyiknya Pakai Molis di event #Pakai Molis Funday, Minggu (24/6).

Dannif mengatakan, untuk memudahkan masyarakat memiliki kendaraan listrik, BUMN melalui Himbara memudahkan penyaluran bantuan pemerintah untuk pembelian motor listrik. Begitu juga skema pembiayaan motor listrik akan lebih mudah dan ringan.

"Mengenai pembiayaan kita melalui program seluruh bank Himbara maupun dari bank swasta yang membuat motor listrik sekarang harganya sangat-sangat kompetitif. Jadi walaupun mungkin harganya lebih mahal tetapi insentif pembiayaan, dengan potongan itu lebih efisien dan ujung-ujungnya lebih murah," ujar Dannif.

Consumer Loan Group Bank Mandiri, Zu Niki Mada memastikan dukungan pembiayaan dari Himbara bagi masyarakat yang ingin membeli motor listrik. Saat ini kata Niki, Himbara sudah bekerja sama dengan sejumlah _dealer_ kendaraan listrik untuk memudahkan para calon pembeli kendaraan listrik dalam menentukan skema pembayaran.

“Himbara sudah banyak bekerja sama dengan _dealer_ untuk pembelian motor listrik. Selain itu, jika malas ke _dealer_, kalian juga bisa mengecek skema pembayaran dan membeli motor melalui aplikasi Livin By Mandiri,” kata Niki.

Vice President of Electricity PLN Icon Plus, Anne Aprina Priskila mengatakan, melalui aplikasi PLN Mobile, PLN juga memudahkan pengguna memiliki kendaraan listrik maupun mencari lokasi terdekat Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) maupun Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

“Melalui aplikasi PLN Mobile, kalian dapat membeli kendaraan listrik, selain itu kalian juga diberi kemudahan dalam pencarian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) terdekat,” kata Anne.