Kunci Jawaban Soal Ujian Sekolah USP Pelajaran Bahasa Inggris Kelas 6 SD Terbaru 2023 Bagian 2

POS-KUPANG.COM - Siswa kelas 6 SD dapat mempersiapkan diri mengikuti Ujian Sekolah atau Ujian Satuan Pendidikan (USP) tahun 2023.

Contoh soal beserta kunci jawaban ini sebagai bahan belajar dalam menghadapi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Berikut contoh soal ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 6 SD terbaru berbentuk pilihan ganda.

Meski dilengkapi kunci jawaban, alangkah baiknya siswa mengerjakan contoh soal ujian terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban.

Adapun contoh soal ini dibuat sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak kelas 6 SD.

Berikut 20 Soal USBN/USP Ujian Sekolah mata pelajaran bahasa Inggris Kelas 6 Terbaru 2023 dilansir dari Tribunnews.com.



Soal

1. Long and straight hair in Bahasa Indonesia means ....

a. rambut hitam dan panjang

b. rambut pirang dan hitam

c. rambut panjang dan lurus

d. rambut lurus dan pirang

Jawaban: C

2. The opposite of small is ....

a. big

b. long

c. short

d. thin

Jawaban: A

3. The number before Fifty five is ....

a. fifty one

b. fifty three

c. fifty four

d. fifty two

Jawaban: C

4. Fifty eight divided by two equals ....

a. twenty nine

b. twenty two

c. twenty four

d. twenty six