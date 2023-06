Soal PAS Bahasa Inggris dan Kunci Jawaban UAS SD Kelas 5

POS-KUPANG.COM - Inilah contoh Soal Ujian Akhir Semester atau Penilaian Akhir Sekolah (PAS) bagi SD Kelas 5 pelajaran Bahasa Inggris.

Dalam contoh Soal UAS Bahasa Inggris ini, juga dilengkapi dengan Kunci Jawaban

Dengan belajar dari contoh Soal PAS Bahasa Inggris SD Kelas 5 maka diharapkan kamu bisa memiliki pengetahuan yang lebih bervariasi mengenai materi Bahasa Inggris semester 2 ini

Berikut contoh Soal PAS dan Kunci Jawaban Soal UAS Bahasa Inggris Semester 2 untuk SD Kelas 5 :

1. Six multiplied by two is ....

a. three

b. eight

c. twelve

d. four

Jawaban: c

2. What is the opposite of “never”?

a. ever

b. sometimes

c. often

d. always

Jawaban: a

3. Luky recites Alquran .......... sunset prayer.

a. never

b. on time

c. after

d. often

Jawaban: c

4. Lita: “How … I look?”

Anita: “You look pretty.”