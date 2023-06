Jadwal Tinju Dunia, Errol Spence Jr dan Terence Crawford Siap Rebut Mahkota Kelas Welter

POS-KUPANG.COM- Jadwal Tinju Dunia, dalam pertarungan yang akan dicatat dalam sejarah tinju sebagai salah satu pertarungan perebutan gelar paling signifikan sepanjang masa yakni Errol Spence Jr menghadapi Terence Crawford.

Juara Dunia Kelas Welter WBC, WBA dan IBF bersatu Errol “The Truth' akan menghadapi juara dunia WBO seberat 147 pon Terence “Bud” Crawford untuk Kejuaraan Dunia Kelas Welter Tak Terbantahkan pada hari Sabtu, 29 Juli.

Spence vs Crawford bergabung dengan Sugar Ray Leonard vs Thomas Hearns, Pernell Whitaker vs Julio César Chávez dan Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao, sebagai pertarungan generasi dari dua bintang populer yang gaya dinamis dan agresifnya harus menghasilkan klasik instan.

Baik Spence dan Crawford telah mencapai puncak divisi glamor Tinju dunia dengan keterampilan luhur mereka dan dapat menyamakan diri mereka dengan legenda seberat 147 pon seperti Leonard, Mayweather, Sugar Ray Robinson dan Pacquiao, dengan kemenangan pada 29 Juli.

Acara ini dipromotori oleh Promosi Man Down, Promosi TBC dan Promosi TGB.

“Saya benar-benar bersemangat untuk menjadi bagian dari pertarungan tinju terbesar dan pertarungan kelas welter terbaik abad ini,” kata Spence.

“Terence Crawford adalah petarung yang hebat dan gaya kami akan menjadi pertarungan yang hebat. Saya memberi tahu dia dan dunia apa yang akan saya lakukan setelah saya merebut gelar kelas welter pertama saya dan sejak itu menjadi musim strap," kata Spence.

"Pada tanggal 29 Juli, saya akan tampil luar biasa dan menjadi raja tak terbantahkan dalam divisi kelas welter. Ini benar-benar akan menjadi malam untuk diingat, di mana sejarah dibuat, dan saya ingin semua orang menjadi bagian darinya," tambah Spence.

"Para penggemar dan saya sama-sama menginginkan pertarungan ini selama bertahun-tahun dan sekarang akhirnya terjadi," timpal Crawford.

“Ini benar-benar pertarungan sekali dalam satu generasi, jadi datanglah ke T-Mobile Arena atau saksikan SHOWTIME PPV untuk pertarungan tinju terbesar. Pada 29 Juli, saya berharap dapat membuat sejarah dan menjadi juara dunia dua kali yang tak terbantahkan," ajak Crawford.

“Ini adalah pertarungan bersejarah yang tidak dapat disangkal yang berlangsung pada 29 Juli, karena pemenang pertarungan ini akan turun sebagai kelas welter terhebat di era ini,” kata Tom Brown, Presiden Promosi TGB.

“Selain untuk status tak terbantahkan, dan selain mengadu domba dua petarung pound-for-pound terbaik dalam olahraga ini melawan satu sama lain, Spence vs Crawford adalah pertarungan gaya elektrik yang telah memikat imajinasi penggemar di mana pun," tambah Tom Brown.

Sosok Errol Spence

Errol Spence (28-0, 22 KO) telah menunjukkan ketangguhan mental di dalam dan di luar ring sepanjang kariernya.