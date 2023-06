Krisdayanti Nyanyi Hibur Warga Saat Sosialiasi Makanan dan Obat Layak Konsumsi, Sikap Gemmi Dipuji

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti kembali menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPR RI dari komisi IX

Kali, istri Raul Lemos itu ikut mensosialisasikan hidup sehat dengna pilihan makanan dan obat-obatan yang layak dikonsumsi keluarga

Kali ini, Krisdayanti menemui langsung warga bersama pihak BPOM di Malang Raya yang meliputi Kota Malang , Kabupaten Malang dan Kota Batu

Warga pun menyambut gembira kehadiran ibunda, Aurel Hermansyah , Azriel Hermansyah , Amora Lemos dan Kellen Lemos itu

Baca juga: Krisdayanti Bertemu Sekjen AIPA Bicara Soal Gender, Gemmi Ameena Buru-buru Balik ke Jakata Demi Cucu

Dan, kali ini Gemmi atau nenek Ameena Hanna Nura Atta itu pun membawakan sebua lagu untuk menghibur warga

Dan, kedekatan dan keramahan mantan istri Anang Hermansyah itupun menuai pujian dari warga net

Apalagi, Krisdayanti yang kerap tampil glamour itu kini sangat berbeda. Ia terlihat begitu dekat dengan warga

Kegiatan Krisdayanti itu dibagikan di akun instagramnya @krisdayantilemos

Dia Krisdayanti menulis caption ***

Perempuan kuat Indonesia Hebat dengan pemberdayaan masyarakat Malang raya melalui sosialisasi Bersama @bpom_ri terkait makanan dan obat-obatan yg layak dikonsumsi keluarga kita.

Ingat yaaa ibu ibu cek K L I K

Kemasan,Label,Ijin edar,Kadaluarsa.

Baca juga: Krisdayanti Sebut Belum Selesai Make up Saat Antar Raul Lemos, Natizen sebut Sudah Tebal

Natizen pun memuji kerendahan hati sang diva

@theleitz_ *** Cantik all the time. Love you mimi

my_mommy.nia *** I love youuuuuuuuuuuuuuuuuuu Mimiiiiiiiiiiiiiiiiii KD

istinidtphp *** Sayang banget wtk itu ngak bisa salaman sama mb KD cuma bisa fotoin dr jauh