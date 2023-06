Krisdayanti Bertemu Sekjen AIPA Bicara Soal Gender, Gemmi Ameena Buru-buru Balik ke Jakata Demi Cucu

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPR RI dengan melakukan pertemuan dengan Sekjen AIPA (Inter-Parliamentary Assembly )Asean H.E. Ar. Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman di Padang , Sumatera Barat

Namun, istri Raul Lemos itu malah kepikiran dengan Aurel Hermansyah yang kini tengah hamil adik Ameena Hanna Nur Atta

Dia Krisdayanti yang juga ibu kandung Aurel Hermansyah , Amora Lemos , Kellen Lemos membagikan momen saat bertemu dengan Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman yang berasal dari Brunei Darusalam itu

Saat itu, mantan istri Anang Hermansyah itu malah ingin melihat kondisi Aurel Hermansyah yang sedang hamil

Momen itu dibagikan sang diva di akun instagramnya @krisdayantilemos

Dalam unggahanya, Krisdayanti menulis caption***

WOMEN PARLIAMENTARIANS OF ASEAN INTER-PARLIAMENTARY

ASSEMBLY (WAIPA)

Meet up & discussion this morning with

Secretary General of AIPA, H.E. Ar. Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman @aipa.secretariat

from Brunai Darusallam

We highlighted that there is still much work to be done to achieve gender parity in political representation. According to IPUs data from 2022, the average representation of women in parliaments across Southeast Asia is around 22.5 persen

Siang inj saya langsung kejar terbang kembali ke jakarta untuk acara mama ameena gender reveal hmmm.. penasaran cucu saya laki/yaaa kali ini @aurelie.hermansyah

Natizen soroti pose bengong Kriksdayanti yang disebut mirip Ameena Hanna Nur Atta

@lusi_arkananta *** Slide 4 persis ameena gemmiiii... Klo lg bengong gitu...

@ninapuspakania *** Masya Allah Gemmy yang keren...Insya Allah cowok

@rahmah_st *** Batiknyaa bagus

@alicia_putri_01 *** Isya Allah cowok gemmi