Animo Masyarakat Meningkat pada BREILIAN Expo 2023

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Animo masyarakat meningkat dalam BREILIAN Expo 2023 yang digelar di Lippo Plaza Kupang pada 2 sampai dengan 11 Juni 2023.

Pada hari ketujuh BREILIAN Expo 2023 peminat atau calon pembeli berburu hunian murah terus meningkat dibandingkan sebelumnya sejak pertama kali digelar BREILIAN Expo pada 2022.

Marketing Dafe Group, Fin mengatakan rumah yang ditawarkannya bagi PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Hari ketujuh ini sudah 32 calon pembeli. Untuk pembeli lebih banyak tahun ini dan banyak yang minta di Lasiana rumah subsidi tipe 31 per 78, tipe 36 per 96. Kemudian di Liliba, Lasiana dan Naimata juga ada tipe 36 per 96 dan di Sikumana tipe 34 per 91 juga di Lasiana dan Naimata,"jelas Fin saat ditemui POS-KUPANG.COM pada Kamis, 8 Juni 2023.

Menurutnya, adapun alasan calon pembeli banyak memilih di Lasiana karena masih berada dalam Kota Kupang.

BREILIAN Expo 2023 dengan tema Inspirasi Kebahagiaan merupakan kolaborasi Real Estate Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (REI NTT) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah subsidi dengan mudah.

Sebanyak 16 Developer yang tergabung dalam REI NTT dari 34 lokasi di NTT baik yang berasal dari dalam maupun dari luar kota Kupang.(dhe)

