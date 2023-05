Krisdayanti Sambut dan Rangkul Puan Maharani , Natizen Sebut Baru Lihat Putri Megawati Sumringah

POS KUPANG.COM -- Krisdayanti sukses gelar konser yang mebuat Ketua DPR RI , Puan Maharani ikut senang

Putri Megawati itupun menemui Krisdayanti usia konser dan istri Raul Lemois itupun menyambut dengan hangat Puan Maharani

Saat itu Puan Mahari senyum lebar dan sumringah saat bersama ibuna Aurel Hermansyah , Amora Lemos , Kellen Lemos dan Azriel Hermansyah

Momen pertemuan itu dibagikan Krisdayanti di akun instagramnya @krisdayantilemos

Dalam uanggana video itu, @krisdayantilemos menulis caption



Cara sederhana mendukung & menikmati sebuah lagu adalah ..

nyanyi bareng mbak ketua saya dong

Natizen malah menyoroti senyum sumringah Puan Maharani yang baru pertama dilihat publik

@an2aminah *** Baru liat Mbak Puan hangat dan sumringah spt ini

@yulipratiwi27 *** Baru ini lihat aura si puan positif

@tianna_cinnd *** Untung mic Krisdayanti hak dimatiin

@hadreanrenanda *** Mbak Puan happy banget..

@dariah3470 *** She a superstar..diva...with such a beauty in and out...never slow down...forward looking...yet so humble and keep.on giving back to fans.....We love u KD...

@_rrenda.rene_ *** MB puan kelihatan awet muda klo rambutnya di gerai

@sarahvi_ *** MashaAllaaah barakallah happy for you!

@endy_riss *** Belum Ada lawan JUARA Sepanjang masa