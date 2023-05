Jadwal Tinju Dunia, Kade Ruotolo siap Mempertahankan Emas Melawan Tommy Langaker

Kolase-sportskeeda.com

KADE VS TOMMY- Kade Ruotolo (Kiri) dan Tommy Langaker (Kanan). Kade Ruotolo siap mempertahankan emas melawan Tommy Langaker. Pada tanggal 9 Juni, juara dunia grappling submission ringan ONE ini ingin memperpanjang rekor tak terkalahkannya di ONE Championship.