Ogah Respon Pesan Fandy Christian, Dahlia Poland Sibuk Promosi Endorse di Media Sosial

POS-KUPANG.COM - Aktor Fandy Christian muncul usai Dahlia Poland membongkar chat mesra Fandy Christian dengan seorang wanita yang diduga lawan mainnya di sinetron Jangan Bercerai Bunda.

Dimana nama Andi Annisa pun diseret dalam kasus dugaan perselingkuhan yang dibongkar Dahlia Poland di media sosial.

Tak ambil pusing dengan postingan Dahlia Poland, Fandy Christian justru mengirimkan pesan haru pada sang istri.

Rupanya Fandy Christian merasa kehilangan kabar Dahlia Poland, dibalik semua yang telah terjadi Fandy Christian inginkan keluarga kecilnya baik-baik saja.

Sayangnya Dahlia Poland tak merespon pesan Fandy Christian.

Baca juga: Dahlia Poland Beberkan Cara Fandy Christian Berselingkuh, Hubungi Selingkuhan Lewat SMS

Ibu tiga anak tersebut memilih menyibukkan diri mengurus anak-anak dan juga promosi endorse di media sosial.

Dalam suratnya, Fandy Christian mengungkapkan kerinduannya pada sang istri.

Tak hanya itu, Fandy Christian juga berharap rumah tangganya dan Dahlia Poland tak terpengaruh dengan isu perselingkuhan yang menyeret namanya.

"Letters to you, Dahlia ... Kalo aku bilang 'everything will be okay' pasti akan terbaca klise. Kalau aku bilang 'i feel you' ini bohong banget, karena ga ada yg bisa beneran ngerti selain yang jalanin sendiri,"

"Tapi yang sebenarnya.. memang aku ga tau gimana tanya kabarmu? Bukan untuk dijawab, apalagi nambah pikiran. Cuma ingin kamu tau kalau aku harap kita dan keluarga kecil kita selalu baik-baik aja. God Bless!" tulis Fandy Christian.

Baca juga: Dahlia Poland Siap Jadi Tulang Punggung Keluarga, Meski Belum Ada Kata Pisah dari Fandy Christian

Curhatan Fandy Christian itu pun nampaknya tak bersambut.

Dahlia Poland terkesan Cuek dan tidak menanggapi curhatan unggahan sang suami.

Dilihat dari postingan Instagramnya, Dahlia Poland justru memilih mengunggah video bareng sang anak.

Selain itu, alih-alih menanggapi curhatan Fandy Christian, Dahlia Poland kelihatan lebih sibuk dengan postingan endorse di media sosial pribadinya.