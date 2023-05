Reaksi Ari Wibowo dengan Rumah Tangga Fandy Christian, Suami Inge Anugrah Sedih

POS-KUPANG.COM - Usai isu per Selingkuh an Fandy Christian dibongkar oleh istrinya Dahlia Poland, sang aktor pun mengirimkan surat terbuka pada sang istri.

Dari pesan yang dikirimnya, terlihat Fandy Christian tak ingin berpisah dari Dahlia Poland dan juga ketiga buah hatinya.

Suami Dahlia Poland ingin semuanya baik-baik saja, membaca pesan Fandy Christian, aktor tampan yang masih sah menjadi suami Inge Anugrah, Ari Wibowo pun turut bereaksi.

Ari merasa sedih dengan isu per Selingkuh an yang menerpa rumah tangga Fandy Christian dan Dahlia Poland tersebut.

Dirinya pun memberi dukungan pada Fandy Christian.

Dalam kolom komentar di unggahan Fandy, suami dari Inge Anugrah itu terlihat menasehati Fandy Christian terkait rumah tangga.

Diketahui, rumah tangga Fandy dan Dahlia Poland ramai dibicarakan lantaran dugaan orang ketiga yang diungkap oleh Dahlia sendiri. "Good morning bro @fandych. Sedih banget di acara FYP TransTV kemarin setelah segmenku, denger bro Ricky Cua bicara soal masalah RT-mu. Aku enggak mau dan enggak akan menghakimi, karena ini RT-mu dan hanya kamu & keluargamu yang tahu apa yang sebetulnya terjadi," tulis Ari Wibowo dikutip dari akun @ari_wibowo, Senin (22/5/2023).

Ari Wibowo mendoakan Fandy dan Dahlia agar kuat dan bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan.

"Aku hanya mau dukung dalam doa untuk kekuatan batin, hikmat dalam mengambil keputusan dan hati untuk saling memaafkan bagi kalian berdua. Semoga Tuhan menunjukkan jalan terbaik untuk kalian," tulis Ari Wibowo.

Sebelumnya, Fandy Christian mengungkap pesan manis untuk istrinya, Dahlia Poland, lewat unggahan Instagram.

Dalam pesannya, Fandy mengaku ingin tahu kabar terkini istrinya.

"Kalau aku bilang 'everything will be okay' pasti akan terbaca klise. Kalau aku bilang 'i feel you' ini bohong banget. Karena enggak ada yang bisa benaran mengerti selain yang jalani sendiri," tulis Fandy dikutip dari akun @fandych.

"Tapi yang sebenarnya memang aku enggak tahu, gimana kabar kamu?" lanjutnya. Fandy berharap rumah tangganya dengan Dahlia baik-baik saja. "Bukan untuk dijawab, apalagi nambah pikiran. Cuma ingin kamu tahu, kalau aku harap kita baik-baik dan keluarga kecil kita selalu baik-baik aja. God Bless!" lanjutnya.

Diketahui Dahlia sempat mengunggah tangkapan layar dan bukti chat WhatsApp berisi kata-kata mesra antara Fandy Christian dengan seorang wanita.

Sebagai informasi, Dahlia dan Fandy menikah sejak 24 November 2015. Usia Dahlia terpaut 12 tahun dari Fandy Christian. Hampir 8 tahun menikah, keduanya telah dikaruniai tiga anak. (*)

