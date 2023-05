Dahlia Poland Siap Jadi Tulang Punggung Keluarga, Meski Belum Ada Kata Pisah dari Fandy Christian

POS-KUPANG.COM - Kehidupan Dahlia Poland dan Fandy Christian kini jadi sorotan publik karena kabar per Selingkuh an yang diduga dilakukan oleh Fandy Christian.

Belum ada kata pisah baik dari Fandy Christian maupun Dahlia Poland, namun ibu tiga anak ini telah beri sinyal yang menyatakan dirinya siap menjadi tulang punggung keluarga bagi tiga anaknya.

Setelah membeberkan bukti per Selingkuh an sang suami Fandy Christian, Dahlia Poland seolah siap menerima segala konsekuensinya.

Pernyataan Dahlia Poland pun mendapat dukungan dari warganet dan rekan selebritis.

Hal tersebut diungkap Dahlia Poland melalui akun Instagram pribadinya.

Baca juga: Istri Fandy Christian Disebut Sangat Sabar, Dahlia Poland Sudah Tahu Sang Suami Punya Wanita Lain

"I'll work my a*s off for the sake of you nak anaaaakk tetep jadi anak2 paling happy yaaa. I'll do anything for you," tulis Dahlia Poland.

"Segala sesuatu yg mengecewakan tidak patut di pertahankan, sekalipun anak harus menjadi alasan. Perselingkuhan merupakan sebuah penghianatan yg tidak bisa di maafkan.. Smngt kak dahlia, sehat," komentar warganet.

"Dahlia ayooo balik ke entertaint lagi, di twitter dan tiktok masih banyak yg berharap kamu balik lagiii. Sending hug uleeee," timpal warganet lain.

Seperti diketahui, Dahlia Poland dinikahi Fandy Christian saat berusia 18 tahun dan saat itu sedang berada di puncak karier.

Usai menikah, Dahlia Poland putuskan vakum dari industri hiburan dan pilih fokus mengurus keluarga kecilnya.

Baca juga: Dahlia Poland Beberkan Perselingkuhan Fandy Christian, Nama Putri Anne Ikut Terserat, Ada Apa?

Kini Dahlia Poland telah dikarunia tiga orang anak.

Di tengah rumah tangganya yang dikenal harmonis, Dahlia Poland mendadak bikin heboh usai membongkar dugaan adanya perselingkuhan antara Fandy Christian dan lawan mainnya di sinetron,.

Tak sedikit yang menuding jika aksi Dahlia Poland membongkar perselingkuhan Fandy Christian demi alasan popularitas.

Namun hal tersebut dengan cepat dibantah Dahlia Poland.