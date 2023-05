Paduan Suara Timor Leste Tampil di Australia, Persahabatan yang Dirayakan dalam Lagu

POS-KUPANG.COM - Paduan suara asal Timor Leste Koru Lian berkunjung ke Australia dan tampil dalam konser di Wollongong Art Gallery (Galeri Seni Wollongong), New South Wales (NSW), Sabtu 6 Mei 2023.

Konser ini mencakup: Community Choirs Singongo and Eklektika, anggota ConChords WollCon, WollCon’s Community Music band the Con Artists, Set Ego Lemos, set Koru Lian Timor Leste, dan Sing/Play final bersama semua musisi dan penyanyi.

Kunjungan paduan suara Koru Lian merupakan balasan atas kunjungan paduan suara Balun Malu dari Australia ke Timor Leste pada 2019.

Paduan suara Koru Lian pimpinan Ego Lemos saat berkolaborasi dengan paduan suara Australia di Wollongong Art Gallery, New South Wales Australia, Sabtu 6 Mei 2023.

Sebuah video di laman abc.net.au, Senin 8 Mei 2023, menayangkan kunjungan paduan suara Koru Lian dengan judul Australia and Timor-Leste friendship celebrated in song ( Australia and Timor-Leste friendship celebrated in song).

Dalam video tersebut, terlihat paduan suara Koru Lian yang tampil dengan kostum khas Timor Leste menyanyikan lagu-lagu bahasa Timor Leste, Tetun.

Wollongong Conservatorium menjadi tuan rumah paduan suara Koru Lian Timor dari Timor Leste yang dibentuk khusus untuk tur ke NSW. Community Choirs and WollCon’s Con Artists berkumpul bersama Koru Lian di Wollongong Art Gallery untuk bernyanyi dan tampil bersama.

“Tur ini adalah kunjungan kembali yang telah lama ditunggu-tunggu,” kata CEO WollCon David Francis yang pada tahun 2019 berbasis di Far South Coast of NSW memimpin proyek dengan 'Bega Valley Advocates for Timor Leste' untuk membentuk paduan suara penyanyi dari Far South Coast untuk berkeliling Timor Leste dalam semangat membuat teman melalui musik.

Paduan suara “Balun Malu” dibentuk pada Januari 2019 dan berlatih setiap hari Minggu hingga tur mereka ke Timor Leste pada Juli 2019.

“Memang benar untuk mengatakan bahwa tur itu adalah pengalaman yang sangat mengharukan dan emosional. Kami mengadakan beberapa acara penting di berbagai lokasi di seluruh Timor Leste. Ini menjadi festival seperti perayaan dengan komunitas yang berkumpul melalui musik. Dalam beberapa kasus, menyanyi dan membuat musik berlangsung sepanjang hari dan kami mengetahui betapa luar biasanya negara musik Timor Leste,” kata David Francis.

Momen mengharukan lainnya termasuk saat rombongan beristirahat sejenak dari perjalanan dan bernyanyi bersama masyarakat desa terpencil yang tidak pernah menyambut paduan suara yang berkunjung. Mereka pun berkunjung dan bernyanyi di lokasi syuting Balibo 5.

Setelah kunjungan tahun 2019, David dan Bega Valley Advocates mulai menggalang dana untuk membawa paduan suara dari Timor Leste ke Australia.

David (yang saat itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Four Winds Concerts) berhasil mendapatkan hibah dari DFAT untuk mendukung kunjungan Koru Lian.

Pembatasan COVID menunda kunjungan Paduan Suara Koru Lian ke Australia tetapi tahun 2023 baru terealisasi dengan mengunjungi Blue Mountains, Canberra, Far South Coast, dan Wollongong selama April/Mei 2023.

Paduan suara Koru Lian pimpinan Ego Lemos saat berada di Wollongong, New South Wales Australia.

Koru Lian dipimpin oleh Ego Lemos, seorang penulis lagu dan permakulturalis yang telah menerima beberapa penghargaan internasional atas kontribusinya pada musik, seni & budaya dan pengembangan masyarakat.