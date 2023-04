Promo KFC Hari Ini dan Besok, Beli 9 Potong Ayam KFC Gratis 4 Bumbu Rendang Spesial

POS-KUPANG.COM - Bila selama bulan Ramadhan KFC menghadirkan Promo KFC Super Duk Duk dengan olahan bumbu rendang yang spesial.

Kali ini masih dalam momen silaturahmi pecinta Ayam KFC masih bisa menikmati Promo KFC dengan bumbu rendang.

Setiap pembeliam Ayam KFC goreng di gerai KFC akan mendapatkan gratis 4 bumbu rendang, Promo KFC gratis bumbu rendang ini hanya berlaku tiga hari saja mulai kemarin, hari ini dan besok.

Bagi pecinta Ayam KFC yang masih merindukan nikmatnya Ayam Rendang bisa segera ke KFC sekarang juga.

Berikut Katalog Gratis Bumbu Rendang

CUMA 3 HARI! GRATIS 4 bumbu rendang KFC tiap beli 9 potong ayam!

Bikin momen kebersamaan kamu lebih berkesan dengan 9 potong KFC Ayam Rendang!

Mumpung masih momen silaturahmi nih, buruan serbu sebelum kehabisan dan jadilah si Jagonya Kebersamaan!

Catat ya, promo ini hanya berlaku dari 28-30 April selama persediaan masih ada!

Syarat dan Ketentuan:

- Promo berlaku mulai 28-30 April 2023 di seluruh store KFC.

- Berlaku untuk dine in, take away, drive thru, aplikasi KFCku dan aplikasi marketplace.

- Harga tertera adalah harga terendah dan belum termasuk pajak yang berbeda di setiap daerah.⁠

- Untuk pembelian take away, dikenakan biaya tambahan.

