Timor Leste Tempati Urutan Ke-10 Indeks Kebebasan Pers Dunia 

JAMES D. MORGAN via GETTY IMAGES

POS-KUPANG.COM - Timor Leste sebuah negara kecil dan muda di Asia Tenggara menempati urutan ke-10 Indeks Kebebasan Pers Dunia 2023 dari 180 negara.

Demikian diumumkan Reporters Without Border (RSF) pada Rabu 3 Mei 2023, bertepatan dengan peringatan ke-30 Hari Kebebasan Pers Sedunia.

Urutan pertama Indeks Kebebasan ditempati oleh Norwegia, yang sudah tujuh tahun berturut-turut menempati posisi tersebut, diikuti olhe Irlandia dan Denmark.

PBB meminta semua negara untuk menghormati hak atas kebebasan pers dan hak asai manusia. Hak atas kebebasan berekspresi merupakan prasyarat dan pendorong untuk menikmati semua hak asasi manusia lainnya. (un.org)

Taiwan naik tiga peringkat ke No. 35. Sementara Selandia Baru dan Australia finis di depan Taiwan, tetapi negara Asia berikutnya dalam daftar adalah Korea Selatan di No. 47.

Ujung terbawah diisi oleh tiga negara komunis Asia, Vietnam di No. 178, China jatuh empat peringkat ke No. 179 , dan Korea Utara di No. 180.

RSF menggambarkan China sebagai “penjara jurnalis dan pendukung kebebasan pers terbesar di dunia” dan salah satu pengekspor propaganda terbesar.

Taiwan, di sisi lain, disebut-sebut bersama Selandia Baru dan Samoa sebagai negara demokrasi fungsional yang telah menyempurnakan perannya sebagai model regional untuk kebebasan pers.

Dalam skala global, RSF menyebut “industri konten palsu” sebagai ancaman paling serius terhadap kebebasan pers selama setahun terakhir.

Kecerdasan buatan juga disebutkan sebagai bahaya, karena dapat mensintesis dan mendistribusikan gambar palsu yang realistis serta informasi palsu.

Pesan Sekjen PBB di Hari Kebebasan Pers Sedunia 2023

Sekjen PBB Antonio Guterres memberi pesan khusus pada hari Kebebasan Pers Sedunia, 3 Mei 2023. (Rueters)

Berikut adalah pesan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Hari Kebebasan Pers Sedunia, yang diperingati pada 3 Mei:

Selama tiga dekade, pada Hari Kebebasan Pers Sedunia, komunitas internasional merayakan karya jurnalis dan pekerja media. Hari ini menyoroti kebenaran mendasar: semua kebebasan kita bergantung pada kebebasan pers.

Kebebasan pers adalah landasan demokrasi dan keadilan. Ini memberi kita semua fakta yang kita butuhkan untuk membentuk opini dan mengatakan kebenaran kepada kekuasaan.