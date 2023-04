Soal PAS SD Kelas 3 Bahasa Inggris dan Kunci Jawalan Ujian Kenaikan Kelas atau UAS

POS-KUPANG.COM – bagi siswa SD Kelas 3 yuk persiapkan diri untuk mengikuti Penilaian Akhir Semester ( PAS ) untuk Semester 2dengan belajar dari contoh Soal PAS atau soal UAS untuk mempersiapkan menghadapi Ujian Kenaikan Kelas

Dalam artikel ini Soal PAS pelajaran Bahasa Inggris bagi SD Kelas 3 dan disertai dengan Kunci Jawaban

Bentuk Soal PAS Bahasa Inggris SD Kelas 3 selain pilihan ganda juga isian, membuat kalimat dalam Bahasa Inggris

Contoh Soal PAS ini sebagai salah satu referensi bahan belajar bagi siswa SD Kelas 3 menghadapi PAS atau UKK atau UAS

IA. Pilihan Ganda

Choose A, B, C or D for The Correct Answer!

1. Food in indonesian is ….

a. Sayuran

b. Makanan

c. Buah-buahan

d. Minuman

2. Want -I – drinks – tea – to – ice

The correct order is ….

a. I want drinks to ice tea

b. I to want drinks ice tea

c. I want to drinks ice tea

d. I want to drinks tea ice

3. Mother is cooking in the ….

a. Bathroom

b. Bedroom

c. Living room

d. Kitchen

4. Santi is hungry. She wants to ….

a. Eat

b. Drink

c. Sleep

d. Play

5. Ayahku suka nasi goreng. The english sentences is ….

a. My father like fried nodles

b. My father like fried chicken

c. My father like fried rice

d. My father like fried meat

6. These are things in the bedroom, except ….

a. Mattress

b. Bed

c. Motorcycle

d. Pillow

7. Ini adalah sebuah bantal

The english sentences is ….

a. This is a pillow

b. This is a chair

c. This is a blanket

d. This is a clock

8. Father puts motorcycle in the garage

The Indonesian sentences is ….

a. Ayah meletakkan motor di halaman

b. Ayah meletakkan meja di ruang tamu

c. Ayah meletakkan sepeda di teras

d. Ayah meletakkan sepeda motor di garasi