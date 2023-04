Prabowo Subianto Tak Mungkin Mau Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Begini Kata Pengamat Politik

POS-KUPANG.COM - Pada saat Lebaran 2023, Prabowo Subianto ternyata menemui sejumlah tokoh nasional. Selain `Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin, serta beberapa menteri lainnya.

Beberapa menteri pun ditemui dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah tersebut. Para menteri yang ditemui itu, salah satunya Menko PMK Muhadjir Effendi.

Prabowo juga menemu`i sejumlah seniornya di TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, juga Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, dan Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Meski demikian, yang p`aling disoroti adalah ketika Prabowo menemui Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian RI dan juga Menko Polhukam, Mahfud MD.

Dua nama ini jadi sorotan, karena belakangan ini, baik Mahfud MD maupun Airlangga Hartarto disebut-sebut sebagai figur yang layak mengemban tugas sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Atas fakta itulah, Pengamat Politik, Adi Prayitno, angkat bicara ketika dihubungi awak media pada Selasa 25 April 2023.

Direktur Eksekutif PPI ( Parameter Politik Indonesia ) itu mengatakan, silaturahmi itu menjadi tanda bahwa Prabowo berkomitmen pada rekomendasi Partai Gerindra untuk maju jadi capres.

Baca juga: PPP Umumkan Nama Capres dan Cawapres Usai Sandiaga Uno Pamit dan Minta Maaf ke Prabowo Subianto

"Saya kira itu jadi pertanda atau pesan politik bahwa saat ini Prabowo tetap maju jadi capres. Harga mati untuk maju di 2024," kata Adi Prayitno.

Karena itu, katanya, hal yang dibicarakan dalam pertemuan dengan pimpinan parpol serta tokoh-tokoh nasional itu, salah satunya adalah posisi cawapres.

Pasalnya, hingga saat ini Prabowo belum mengumumkan cawapres. Demikian juga Partai Golkar belum menentukan sikap dengan siapa akan berkoalisi.

"Mungkin pesan politiknya ya kalau Prabowo maju, siapa tahu Airlangga berkenan untuk menjadi pendampingnya. Karena Prabowo sama Airlangga, punya riwayat pertemanan yang cukup lama. Minimal itu pesan politik yang bisa kita tangkap," ujar Adi.

Meski demikian, katanya, analisis itu bisa saja berubah. Sebab, saat ini dinamika politik di tengah partai politik dalam menghadapi Pemilu 2024 masih sangat cair.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto bersilahturahmi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie pada hari raya Idul Fitri 1444 Hijiriah di Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu 22 April 2023.

Prabowo menemui Aburizal setelah pulang dari Solo, Jawa Tengah bertemu Presiden Jokowi. Pada hari yang sama, Prabowo menyambut hangat kehadiran Airlangga Hartarto di kediamannya di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan.