Stabilkan Harga Pasar Dinas PMPTSP Perindag Sabu Raijua dan Bulog Gelar Pasar Murah

POS-KUPANG.COM, SABU RAIJUA-Stabilkan harga pasar Dinas PMPTSP Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sabu Raijua dan gudang Bulog Ledeana adakan Pasar Murah di Kecamatan Hawu Mehara, Desa Peddaro. Selasa 18 April 2023.

Lagabus Pian Kepala Dinas PMPTSP Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sabu Raijua, menyampaikan bahwa pemerintah akan menjamin ketersediaan stok dan harga pangan.”Kami menyampaikan bahwa pemerintah tetap menjaga stok dan juga harga pangan sehingga masyarakat tidak perlu panik, karena ketersediaan akan berlangsung terus,” ucap Lagabus.

Lagabus juga menyampaikan bahwa pihaknya berupaya untuk menyetabilkan harga dengan juga memperhatikan pelaku usaha.

”Jadi kita di satu sisi menjaga pasokan dan harga pengamanan pangan bagi masyarakat tetapi disisi lain juga menjaga keseimbangan perdagangan terutama para pelaku usaha agar keduanya dapat tetap berjalan dengan baik,” ungkap Lagabus.

Lagabus menyampaikan bahwa pada pasar murah tersebut pihaknya menyediakan delapan Ton Beras.

”Hari ini yang kita jual adalah beras dan gula, untuk beras dari kami 8 ton dan dari Bulog 3,8 ton, untuk beras dari Pemda kita supsidikan seribu lima ratus per Kilo untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk harganya. Beras Merpati 39kg : Rp460.000, per karung, Beras Peci 50kg : Rp560.000,per karung, dan Gula Kristal Rp14.000 per kilo,” ucapnya.

Benediktus Jose Usabatan Kepala Gudang Beras Bulog Ledeana menyampaikan bahwa dirinya berharap dengan adanya pasar murah tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

”Untuk beras yang kami jual kemasan 5 Kilo dengan harga 45 ribu, harapannya mudah-mudahan dengan adanya pasar murah ini dapat membantu kebutuhan masyarakat, dan dari kami sendiri hari ini menyediakan 774 karung kemasan 5 kilo dengan 1 kepala Keluarga dapat mengambil 4 Karung,” ucap Benediktus.

Efraim Rihi salah satu masyarakat yang membeli komoditi pasar murah tersebut menyampaikan bahwa dirinya sangat terbantu.

”Saya beli beras dan sangat terbantu dengan beli disini karena murah dan dekat apalagi kita juga ada susah beras jadi sangat membantu,” ucap Efraim.(cr22).

