Putra Iis Dahlia Devano Danendra Kembali Disorot, Nekat Hibur Penonton Sampai Pingsan di Panggung

POS-KUPANG.COM - Setelah heboh dengan kabar putra bungsu Iis Dahlia pindah agama karena disebut memakai kalung salib, kini Devano Denandra kembali jadi sorotan.

Pasalnya Devano Denandra dikabarkan pingsan di atas panggung pasca keluar dari Rumah Sakit. Dirinya pun disebut terlalu memforsir tenaga saat menghibur penonton.

Melihat hal itu tentu penonton pun panik, namun diakui Devano Danendra dirinya akan tetap memberikan yang terbaik.

Usut punya usut rupanya Devano Danendra baru saja dua jam keluar dari rumah sakit lantaran sakit perut sebelum manggung.

Namun bukannya beristirahat, Devano Danendra justru langsung menghibur para penggemarnya.

Momen pingsan tersebut pun tampak diungkap Devano di Instagram pribadiya.

Dalam potretnya, terlihat anak Iis Dahlia itu ambruk dengan posisi membelakangi penonton.

Tangan Devano Danendra tampak menutupi bagian wajahnya, microphone yang ada di genggaman Devano juga tergeletak di panggung.

Wajah para penonton terlihat panik, sementara beberapa orang mencoba membantu menggotong dan memberikan pertolongan untuk Devano Danendra.

Dalam captionnya Devano mengaku akan terus memberikan yang terbaik.

"Giving my best till the end of the set," tulis Devano Danendra.

Dilansir dari tayangan Insert Live rupanya saat itu Devano baru keluar dari rumah sakit.

Iis Dahhlia pun menjelaskan bila putranya masih merasakan sakit di perutnya.

"Jadi tadi tuh baru keluar dari rumah sakit jam 2, jadi mungkin masih melilit (perutnya)," ujar Iis Dahlia.