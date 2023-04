Jelang Lebaran, Harga Sembako di Sikka Naik, Harga Cabe Tembus Rp 80 ribu per Kilo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria Mangkung

POS-KUPANG.COM, MAUMERE - Jelang hari raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sikka terpantau naik dan tidak terkendali.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Selasa 18 April 2023 di Pasar Alok harga bahan pangan seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabe, daging sapi, telur ayam ras, daging ayam ras dan minyak goreng menunjukan adanya lonjakan mendekati Lebaran 2023.

Tercatat harga beras premium mengalami kenaikan menjadi Rp 15 ribu per kilo dengan harga sebelumnya Rp 14 ribu per kilogram. Kemudian beras medium naik jadi Rp 14 ribu dimana harga sebelumnya Rp 13 ribu bawang merah sebelumnya Rp 35 ribu kini sudah mencapai Rp 40 ribu per kilo ada pun harga bawang putih yang sebelumnya Rp 35 ribu kini sudah naik menjadi Rp 40 ribu per kilogram.

Lalu harga cabe keriting Rp 50 ribu per kilo dari sebelumnya Rp 45 ribu per kilo, cabe rawit merah kini dijual dengan harga 80 ribu per kilogram yang sebelumnya 50 ribu per kilo.

Kemudian harga daging sapi naik menjadi Rp 120 ribu per kilo dengan harga sebelumnya Rp 110 ribu minyak goreng kemasan kini sudah mencapai Rp 25 ribu per liter sebelum lebaran harganya Rp 20 ribu per 1 liter, ikan tongkol naik menjadi Rp 60 ribu per ekor dengan harga sebelumnya Rp 40 ribu per ekor.

Lalu harga telur ayam ras naik menjadi Rp 60 ribu dengan harga sebelumnya Rp 50 ribu per papan dan juga harga daging ayam ras mengalami kenaikan menjadi Rp 80 ribu per ekor dari harga sebelumnya Rp 70 ribu per ekor

Sementara itu di salah satu pasar tradisional yakni Pasar Tingkat beberapa bahan pangan juga mengalami lonjakan seperti telur ayam ras, bawang merah, cabai, hingga minyak goreng.

Terpantau, harga telur ayam ras sebelumnya 50 ribu kini sudah Rp 68 ribu per papan, bawang merah dengan harga Rp 35 ribu dari harga sebelumnya Rp 30 ribu per kilo begitu pun cabai kini sudah menjadi Rp 90 ribu per kilogram dan harga minyak goreng di pasar tradisional tersebut terlihat dengan harga mulai Rp 22 ribu hingga Rp 90 ribu per liter tercatat harga sebelumnya mulai dari Rp 18 ribu sampai 70 ribu per liter. (*)

