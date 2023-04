Bacaan Doa Setelah Sholat Dhuha Minimal Dikerjakan Umat Islam 2 Rakaat, Dibaca Agar Murah Rezeki

POS-KUPANG.COM – Ada banyak Sholat Sunnah yang bisa dikerjakan Umat Islam untuk meraih berbagai keutamaan dari masing-masing Sholat Sunnah tersebut.

Salah satunya Sholat Sunnah yang dikerjakan di pagi hari yaitu Sholat Dhuha, Sholat Sunnah ini juga sangat dianjurkan Rasulullah SAW

Karena Sholat Sunnah Dhuha disebut sebagai pembuka pintu Rizki karena dikerjakan pada pagi hari, Sholat Dhuha membawa banyak fadhilah bagi siapa saja yang mendirikannya, apalagi dilengkapi dengan doa setelah sholat.

Ada doa khusus yang bisa dibaca agar murah rezeki.

Adapun doa setelah sholat Dhuha 2 Rakaat:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الضُّحَآءَ ضُحَاءُكَ وَالْبَهَاءَ بَهَاءُكَ وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ رِزْقِى فِى السَّمَآءِ فَأَنْزِلْهُ وَاِنْ كَانَ فِى اْلاَرْضِ فَأَخْرِجْهُ وَاِنْ كَانَ مُعَسَّرًا فَيَسِّرْهُ وَاِنْ كَانَ حَرَامًا فَطَهِّرْهُ وَاِنْ كَانَ بَعِيْدًا فَقَرِّبْهُ بِحَقِّ ضُحَاءِكَ وَبَهَاءِكَ وَجَمَالِكَ وَقُوَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ آتِنِىْ مَآاَتَيْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

Allaahumma innadh dhuhaa-a dhuhaa-uka walbahaa-a bahaa-uka wal jamaala jamaaluka wal quwwata quw watuka wal qudrata qudratuka wal ‘ishmatta ‘ishmatuk. Allaahumma in kaana rizqii fissamaa-i fa anzilhu wa in kaanafil ardhi fa-akhrijhu wa in kaana mu’assaran fayas sirhu wa in kaana haraaman fathahhirhu wa in kaana ba’iidan faqarribhu bihaqqi dhuhaa-ika wa bahaa-ika wa jamaalika wa quuwatika wa qudratika aatinii maa aataita ‘ibaadakash shalihiin.

Artinya :

“Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu Dhuha adalah waktu Dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, dan kekuasaan adalah kekuasaan-Mu serta penjagaan adalah penjagaan-Mu. Ya Allah, jika rizqiku masih di atas langit, turunkanlah dan jika ada di dalam bumi, keluarkanlah. Jika sukar mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika masih jauh dekatkanlah, berkat waktu Dhuha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang saleh.”

Berikut doa setelah sholat Dhuha 4 Rakaat

Biasanya, Sholat Dhuha ada dua rokaat. Namun bisa juga lebih sampai 4 atau 8 Rokaat dengan jumlah kelipatan dua, cara melaksanakannya adalah dua Rokaat salam dan seterusnya.

Berikut doa setelah sholat Dhuha 4 rakaat:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Allahummaghfirli wa tub ‘alayya innaka antat tawwabur rohimu.