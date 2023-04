BREAKING NEWS: Lakalantas di Batu Putih, Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Jadi Korban

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini

POS-KUPANG.COM, SOE - Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Johny Army Konay mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan Trans Timor, Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten TTS, arah Soe menuju Batu Putih, Selasa, 11 April 2023.

Terkait peristiwa tersebut, kepada Pos Kupang. Kapolres Timor Tengah Selatan Polda Nusa Tenggara Timur, AKBP I Gusti Putu Suka Arsa, SIK melalui Kasat Lantas Iptu Ilham Ade Putra, STK menjelaskan kronologis kejadian.

"Benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 08.00 Wita, di jalan Trans Timor, Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten TTS, arah Soe menuju arah Batu Putih telah terjadi kecelakaan tunggal out off control Mobil Onimok Bak Besi, No Polisi AB 8873 ZN," terang Iptu Ilham.

Dirinya menerangkan, mobil Onimok Bak Besi, AB 8873 ZN yg dikemudikan Nesi Tapatab membawa muatan barang-barang dekorasi dan tiga orang penumpang, yang salah satu orang penumpang adalah Johny Army Konay, Wakil Bupati TTS.

"Kejadian berawal pada saat Mobil Onimok Bak Besi, AB 8873 ZN yang dikemudikan Nesi Tapatab melaju dari arah Soe menuju arah batu Putih dengan tujuan hendak ke Amanuban Selatan. Sesampainya di TKP jalan menurun menikung kiri karena pengereman mobil tersebut mengalami rem blong (rem mobil tidak berfungsi) sehingga sopir berusaha untuk menghentikan mobil dengan cara menabrakkan mobil yang dikendarainya ke tebing yang ada di pinggir jalan sebelah kiri," urainya.

Mobil tersebut ungkap Iptu Ilham, kemudian berhenti dalam keadaan menabrak got dan sebagian bodi mobil melintang di jalan.

Dia menjelaskan, akibat dari kecelakaan tersebut Penumpang Johny Army Konay mengalami luka ringan robek pada kepala bagian belakang kanan. Selanjutnya penumpang yang lain, Luther Bisinglisin mengalami benturan pada perut bagian kiri (tidak mengalami luka) dan Mipsam Faot mengalami luka lecet pada gusi mulut depan.

Dikatakan, usai kejadian, para Korban dibawa ke UPT Puskesmas Batu Putih untuk mendapatkan perawatan. Diketahui wakil bupati Johny beserta penumpang yang lain telah ditangani pihak medis dan tidak mengalami masalah serius.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Pos Kupang, mobil yang ditumpangi orang nomor dua TTS tersebut hendak menuju ke arah kecamatan Amanuban Selatan untuk mengikuti kegiatan pawai paskah Klasis Amanuban Selatan. (din)

