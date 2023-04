Soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris Tahun 2023 bagi SD Kelas 6 dan Kunci Jawaban

POS-KUPANG.COM - Bagi siswa SD Kelas 6 yang mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah, simak contoh soal ujian sekolah dibawah ini

Artikel ini membahas mengenai contoh soal ujian sekolah SD Kelas 6 untuk pelajaran Bahasa Inggris

Siswa SD Kelas 6 disarankan untuk mengerjakan contoh soal ujian sekolah Bahasa Inggris dan setelah itu mencocokannya dengan Kunci Jawaban yang tersedia.

Hasil pencocokan Kunci Jawaban yang disediakan dalam contoh soal ujian sekolah dan hasil pekerjaan siswa SD Kelas 6 menjadi bahan untuk evaluasi

Berikut contoh soal ujian sekolah Bahasa Inggris SD Kelas 6 SD lengkap beserta Kunci Jawaban

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal ujian sekolah Bahasa Inggris SD Kelas 6 SD ini.

Inilah contoh soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris Kelas 6 SD beserta kunci jawaban yang dirangkum dari beberapa sumber.



I. Read the following passage carefully and answer the questions that follows by crossing the letter A, B, C or D in front of the right answer!

1. At one o'clock, people usually have ....

A. lunch

B. dinner

C. breakfast

D. suffer

Jawaban: A

2. On school-day I have breakfast ....

A. at seven o'clock

B. at half past six

C. before half past six

D. at five

Jawaban: C

3. Natasha got first rank in her class, she is very...

A. short

B. smart

C. bad

D. slim

Jawaban: B