Pemerintah Kabupaten Malaka Segera Gelar Pasar Murah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Nofry Laka

POS-KUPANG.COM, BETUN - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Malaka akan menggelar Pasar Murah di depan Gereja Katolik Santa Maria Fatima Betun.

Sekda Malaka, Ferdinand Un Muti kepada POS-KUPANG.COM mengatakan, Pasar Murah tersebut akan digelar pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 09.00 WIB - selesai.

"Terkait dengan akan diadakannya kegiatan Pasar Murah tersebut pihaknya sudah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para camat dan kepala desa untuk menyampaikan kepada masyarakat," jawabnya.

Dikatakannya, kegiatan Pasar Murah ini untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako murah jelang bulan suci Ramadhan 1444 Hijriyah. Kegiatan inipun sebagai bentuk kerja sama Pemkab Malaka bersama perum Bulog Atambua.

Baca juga: Bupati Malaka Serahkan Dana Bantuan Sosial Rp 15 Juta untuk Warga Numponi

"Ketersediaan sembako di Pasar Murah nanti yakni beras SPHP, beras premium, minyak goreng kita, gula pasir, dan tepung terigu kita," bebernya.

Dari masing-masing sembako yang disebutkan akan tersedia pada Pasar Murah nanti. Dengan rincian harga yakni beras SPHP sebesar Rp 9.200 per kilogram dan beras premium sebesar Rp 12.000 per kilogram.

Sementara untuk minyak goreng kita sebesar Rp 14.000 per kilogram dan gula pasir Rp 15.000 per kilogram dan tepung terigu kita Rp 13.000 per kilogram.

"Kita berharap agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam rangka kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Malaka ini," tandas Ferdinand Un Muti. (Nbs)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS