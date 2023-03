PA 212 Demo Tolak Timnas U-20 Israel, Bawa Poster "Jokowi Failed" dan Bendera Tauhid

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Persaudaraan Alumni 212 atau yang dikenal dengan PA 212 menolak tim nasional sepakbola ( Timnas) U-20 Israel untuk bertanding di Indonesia.

Mereka menggelar demonstrasi menolak Timnas U-20 Israel yang akan ikut bertanding dalam ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia.

PA 212 menolak Timnas U-20 Israel datang ke Indonesia meski mereka masuk ke dalam jajaran resmi tim yang dapat bertanding.

Massa aksi demonstrasi dari PA 212 itu mulai memenuhi kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (20/3/2023) mulai pukul 13.40 WIB.

Para demonstran berkumpul sambil menyerukan sholawat hingga demonstrasi dimulai pada pukul 14.13 WIB.

Kebanyakan massa menggunakan baju berwarna putih dan hitam.

Sebagian dari mereka membawa poster bertuliskan "Israel Go to Hell", "Jokowi Failed", "Israel is an Moslem Enemy", dan "Say No to Israel Team".

Sejumlah massa juga ada yang membawa dan mengibarkan bendera tauhid.

Akibat konsentrasi massa, arus lalu lintas ke arah Jalan Abdul Muis dan Tanah Abang terpantau tersendat.

Sementara itu, arus menuju Jalan Merdeka Selatan terpantau lancar.

Kepala Polres Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan bahwa terdapat rekayasa lalu lintas dalam rangka adanya demonstrasi ini.

"Jalan Medan Merdeka Barat kami tutup. Kami alihkan dari Bundaran HI ke Merdeka Selatan atau Budi Mulya," kata Komarudin kepada Kompas.com saat dikonfirmasi.

"Dari Merdeka Timur kami arahkan ke Abdul Muis dan Harmoni," lanjut dia. (*)

