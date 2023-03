Indonesian Idol, Duet Ronny dan Salma Buat Penonton Takjub dan Baper, Maia Sampai Naik ke Kursi

POS KUPANG.COM -- Indonesian Idol Spektakuler 7 yang menghadirkan Top 8 berbeda dari edisi-edisi sebelumnya

Dalam Spekta Show 8 lali ini, para kontestan harus dua tampil yaitu pertama tampil duet dan solo

Dan, Ronny Parulian berkesem dengan Salma Salsabil. Keduanya membawakan lagu lawas Jangan Ada Dusta Diantara Kita yang dipopulerkan oleh Broery Pesolima atau Broery Marantika dan Dewi Yull

Penampilan keduanya bak romantisnya drama korea dipadu dengan penampilan yang bikin baper para juris

Apalagi keduanya tampil di panggung dengan nuasan pink di antara payung-payung

Dan, di akhir penampilan Ronny sampai mengangkat payung untuk memayungi kedunya

Suasana romantis begitu kental. Dan, Maia Estianty yang juga menjadi salah satu juri pun sampai naik ke atas kursi untuk memberi pujian pada kedua calon idola itu

Sementara juri lainnya , Judika , David Bayu , Bunga Citra Lestrai dan Rossa memberikan standing ovation pada dua konestasn

Akun resmi Indonesian Idol @indonesianidolid sampai menulis kalimat Merinding saat menggungah foto penamplan Ronny dan Salma

*** AUTO MERINDING!! Duet yang epik dari @salmasalsabil12 & @ronyparulian__ membawakan lagu "Jangan Ada Dusta Diantara Kita" @dewiyullofficial ft. Broery Marantika

5 STANDING OVATIONS untuk duet mereka

Natizen pun setuju dengan keinginan juri agar lagu tersebut benar-benar rilis

@lansaraa_ *** Salmon gueeee 5 SO MasyaAllah bangga bgt gue dua jagoan gue ya Allah plis nangis bgtttt, anda berdua semakin di depan lah pokoknyaaa. setuju bgt sm juri, kita nunggu lagu ini rilis bisa gaaaaaa?????????? Gue maksa sih ini harus rilis hahahahaha BISMILLAH SALMA RONY AMAN HARI INI AAMIIN AAMIIN AAMIIN VOTE

@zeofsn *** Dari video perkenalan salma & Rony aja udah gemes bgt hahaha natural dan gadibuat-buat! Obrolan sehari-hari, they’re just being themselves! Gokil! Dan bener aja performnya kacaaauuuuuuu bagusss bangett! One of the best male female duet in indonesian idol!