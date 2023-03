Kunci Jawaban Soal PTS Bahasa Indonesia SMP Kelas 8 Semester 2

POS-KUPANG.COM - Saat ini merupakan waktu untuk belajar mempersiapkan diri menghadapi Penilaian Tengah Semester ( PTS ) khususnya Semester 2 tahun ini. termasuk bagi siswa SMP Kelas 8. Salah satu cara adalah dengan mengerjakan contoh Soal PTS dibawah ini

Semua mata pelajaran akan diujikan dalam Penilaian Tengah Semester ( PTS ) termasuk mata pelajaran Bahasa Indonesia

Melalui contoh Soal PTS siswa SMP Kelas 8 bisa mengetahui dan mengevaluasi kesiapannya menghadapi PTS

Dalam contoh Soal PTS Semester 2 Bahasa Indonesia ini bentuk soalnya ada Pilihan ganda dan Uraian.

Selaon contoh Soal PTS juga ada Kunci Jawaban sehingga siswa bisa mengetahuai sejauh mana materi Bahasa Indonesia yang telah diserap di Semester 2 ini

Contoh Soal PTS Bahasa Indonesia Kelas 8 Semester 2

A. Pilihan Ganda

1. Novel Dilan ini menceritakan tentang kisah romansa anak remaja sekolah tahun 90-an. Para pembaca, apalagi bagi pribumi Bandung, saat membaca novel ini akan ikut merasakan bagaimana suasana Bandung tempo 90-an yang masih asri dengan pohonnya. Novel yang sangat sederhana, dengan alur narasinya yang mudah dipahami. Untuk gaya bahasa juga menyesuaikan tema remaja, khas anak remaja SMA. Dialog yang dikemas dalam novel ini membuat pembaca masuk dalam imajinasi. Ada memang beberapa dialog yang dikemas terlalu singkat. Alur narasi memang bagus, tapi pada penggunaan katanya terdapat ketidak konsistenan.

Kutipan novel tersebut menunjukan bagian .....

A. orentasi

B. analisis

C. kesimpulan

D. evaluasi

Jawaban: C

2. Di bawah ini merupakan inti teks persuasi, kecuali .....

A. argumentasi

B. fakta

C. ajakan

D. penegasan kembali

Jawaban: D

3. Rumusan akhir tentang sesuatu yang disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu disebut dengan .....

A. simpulan

B. ajakan

C. argumentasi

D. fakta