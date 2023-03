Grand Opening Bening’s, General Manager: Buka Peluang Kerja untuk NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Siti Soleha Oang

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bening's Clinic yang merupakan klinik perawatan kulit terkemuka, membuka cabang di Kota Kupang.

Bening's Clinic di Kota Kupang merupakan cabang ke-38 dari total 60 cabang di seluruh Indonesia.

Grand opening klinik kecantikan yang berlangsung, di Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Rabu 8 Maret 2023 dihadiri langsung Nikita Mirzani selaku Brand Ambasador, General Manager PT. Bening'S Indonesia Group dr. Hary Tri Anugrah dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Baca juga: PPPK Tahun 2023 Belum Jelas, Pemprov NTT Akan Lakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat

Bening's Clinic telah membuktikan eksistensi dengan berbagai reward dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah diraih.di

Seperti mendapatkan Rekor MURI sebagai klinik kecantikan terlengkap dan tercanggih di Indonesia, Best and Beauty Clink, Best and Skin Care, memiliki alat laser terbanyak se-Indonesia serta reward lainnya.

Hary Tri mengatakan, tujuan lain Grand Opening Bening’s merupakan peluang untuk lahan pekerjaan masyarakat Nusa Tenggara Timur dan membantu perekonomian.

“Karena kami tau di NTT masih banyak peluang dan kami tidak mau hanya menginvestasi namun juga membantu perekonomian masyarakat NTT,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, hadirnya Bening's Clinic dapat menambah investasi baru dan sekligus menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin melakukan perawatan kulit di Kota Pangkalpinang.

Baca juga: Istri Polisi Polda NTT Menangis Memohon Bantuan Kapolri, Sebut 3 Anaknya Putus Sekolah

"Tentunya ini menjadi investasi baru. Bukan hanya investasi saja, tetapi juga turut merekrut tenaga kerja di Kupang dan juga menjadi pilihan baru untuk perawatan kulit," tuturnya.

Sementara itu Nikita Mirzani menuturkan, produk yang ditawarkan Bening's Clinic merupakan produk kualitas terbaik.

"Selamat untuk grand opening Bening's Clinic hari ini. Kalau saya sangat percaya sekali akan produk Benings. Semua produk bagus. Bukan hanya karena saya brand ambasador, tetapi memang untuk kualitas produknya dijamin," ucap Nikita Mirzani.

Ia pun mengapresiasi Bening's Clinic yang terus melebarkan sayapnya hingga memiliki total 38 Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. ( Cr 18)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS