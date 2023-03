Dhena Devanka Pamer Akta Cerai, Lega Bercerai dari Jonathan Frizzy Kini Ingin Hidup Lebih Damai

POS-KUPANG.COM - Selebgram Dhena Aldhalia Devanka atau kerap disapa Dhena Devanka tersenyum saat memamerkan akta perceraiannya dengan Jonathan Frizzy di akun instagramnya baru-baru ini.

Ibu tiga anak ini akhirnya bisa bernapas lega setelah melalui proses yang panjang 1,5 tahun lamanya untuk bercerai dari Jonathan Frizzy alias Ijonk.

Dhena Devanka merasakan dirinya semakin ringan melangkah karena sebagian besar beban dipundaknya sudah terlepas, kini dirinya ingin hidup tenang bersama anak-anaknya.

Tak lupa, Dhena Devanka mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum, orangtua, keluarga juga teman-temannya yang sudah menjadi pendengar yang baik dan selalu mendampingi dirinya.

"Terimakasih saya dan keluarga mengucapkan kepada team kuasa hukum @risyadrusdi dan @ibnutindri yang mengawal dari awal proses sampai turunnya keputusan inkrah (akte cerai) dimana selalu membesarkan hati dan memberikan advise yang terbaik.

Perjalanan memperjuangkan nya cukup lama dan alot, bayangkan saja 1,5 tahun sejak saya ajukan gugatan, tapi hasilnya alhamdulillah sesuai doa dan harapanku, perasaan lega dan sudah lepasnya sebagian besar beban dipundakku masyaallah Tabarakallah (mungkin teman2 bingung ya kok ada yg segini lega nya mengalami perceraian?karena buatku bahagia ku bersama dengan Triple Z, i will do anything for them and also i deserved to be happy too)

Terimakasih juga orangtua, keluarga besarku, sepupu-sepupu dan teman teman yang menjadi pendengar yang baik dan mendampingi selalu. Mohon doanya kehidupan yang akan datang lebih tenang, damai dan memberikan aura yang baik untuk saya dan anak anak," tulis Dhena Devanka

Sebelumnya, Jonathan Ijonk disebut mengurangi jatah nafkah pada anak-anaknya setelah bercerai dengan Dhena Devanka.

Ijonk disebut-sebut memberikan nafkah kepada ketiga anaknya ala kadarnya.

Menurut Dhena Devanka, Jonathan Frizzy mengabaikan kewajibannya meski telah ada putusan pengadilan.

Ibu tiga anak ini merasa Ijonk melakukan hal tersebut lantaran ia kini mulai kembali bekerja dan bisa membiayai kebutuhan anak-anaknya.

"Ya mungkin karena sejak tahu saya bekerja, jadi dipikirnya saya mampu," kata Dhena Devanka.

"Jadinya mengurangi sekali dari yang sebelumnya pernah diberikan ke anak-anak," sambungnya.

Selain itu, Dhena menyebut setelah bercerai Ijonk memang tidak pernah memberi nafkah sebesar yang diputuskan oleh pengadilan.