Unika Atma Jaya Beri Beasiswa Mahasiswa Flores Timur, Uskup Larantuka Beri Apresiasi

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Universitas Katolik Atma Jaya ( Unika Atma Jaya ) memberikan bantuan beasiswa kepada 50 calon mahasiswa baru asal Flores Timur dan Lembata.

Bantuan pendidikan oleh universitas yang berkedudukan di Jakarta Selatan ini termaktub dalam program Goes to Nusa Tenggara Timur : Searching for Future Leader (mencari calon pemimpin masa depan).

Untuk mencari calon pemimpin terbaik, Unika Atma Jaya bekerja sama dengan Keuskupan Larantuka memberikan kesempatan kepada pelajar Flores Timur dan Lembata agar bergabung dalam program tersebut.

Sebanyak 250 pelajar siswa dari sejumlah SMA/SMK menyambut gembira program itu. Banyak yang dari Larantuka, Waiwerang, dan Lewoleba berebut kesempatan emas kuliah di salah satu kampus ternama di Indinesia itu.

Gurat senyum calon penerima beasiswa terlihat sepanjang acara yang berlangsung di Gedung OMK Larantuka, Senin 27 Februari 2023. Kunjungan Unika Atma Jaya selama lima hari ini untuk memberikan sosialisasi program perkuliahan serta pemherian beasiswa.

"Unika Atma Jaya hadir sebagai kampus yang memiliki beragam keunggulan. kami membuka kesempatan bagi putra putri untuk melanjutkan pendidikan tinggi yang berkualitas. Kami sebagai perguruan tinggi juga ingin berkontribusi untuk membangun kualitas sumber daya manusia di Indonesia," ujar pimpinan Unika Atma Jaya diwakili Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Irenius Dwinanto Bimo, Senin 27 Februari 2023.

Ia menerangkan, program beasiswa berupa pemotongan SPP, beasiswa full pendidikan, dan masih ada sejumlah program lainnya. Kemudahan itu kiranya memberi kesempatan bagi calon mahasiswa kurang mampu yang berprestasi.

Sementara Uskup Larantuka, Mgr. Fransiskus Kopong Kung, Pr memberikan apresiasi. Menurutnya, kualitas hidup ditunjang oleh pendidikan yang bermutu. Ia berharap kerja sama ini terus terjalin sehingga manfaatnya semakin dirasakan banyak anak di Flotim dan Lembata.

"Kerja sama ini akan terus dikembangkan sehingga bermanfaat bagi anak-anak di wilayah timur, khususnya Larantuka, Flores,” katanya. (*)

