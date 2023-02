Lion Air Batal Batal Terbang Gegara Handphone Penumpang Keluarkan Asap, Jendela Darurat Dibuka

POS KUPANG.COM -- Insiden yang hampir menyebabkan kecelakaan pesawat Lion Air terjadi di Bandara El Tari Kupang , Minggu 27 Februai 2023

Peswat yang sudah berafa di landasan pacu untuk siap terbang itu tetiba saja kembali ke terminal setelah ada ponsel milik salah satu penumpang pesawat tetiba saja mengeluarkan asap dan meledak dan hingga terjadi kepanikan di dalam pesawat

Bahkan, pintu darurat pun nampak terbuka sesaat insiden itu

Kasus Ponsel Meledak dan Lion Air batal terbang itu itu dibagikan natizen melalui akun instagram @kupangnow

Dalam unggahanya, dijelaskan *** Minggu (26/2), penumpangan pesawat Lion Air tujuan Surabaya di Bandara El Tari tampak turun kembali dari pesawat. Jendela darurat pesawat tersebut juga tampak terbuka. Belum diketahui detail kronologi kejadian tersebut. Info dari @bambangjumantoro

Beberapa natizen yang kemungkina mengetahui kejadian itu menjelaskan kronologis peristiwa itu

juustify *** Penumpang tersebut mematikan handphone saat pesawat mau berangkat dan dimasukkan ke dalam saku celana. Saat di dalam saku handphone terasa panas saat dikeluarkan mengeluarkan asap. Penumpang merespon dengan melempar handphone ke lorong. Mencoba meluruskan Kondisi handphone tidak di charge di power bank.

Sementara natizen lain memperingatkan para kru pesawat agar lebih tegas lagi pada penumpang mengenai keselamatan penerbangan

sae_tpbln *** Pihak Pramugari harusnya mengingatkan utk tdk bermain HP saat penerbangan, dan Tidak Boleh sambil Charging Hp, harus ada ketegasan demi Keselamatan Penumpang yg lain.

@mey_170421 *** Pesawat menuju surabaya-jakarta , ada bpng mama di dalam dekat sekali sama itu Anak yang buang Hp nya Ke lorong Karena panas dan keluar asap , Tuhan yesus baik ,pertolongan Tuhan tepat pada waktunya ,terpujilah nama Tuhan

@vemitefa *** Bisa ko sonde ew aturan naik pesawat hp di kumpulkan pas turun baru ambil biar yg tangan gatal main hp dong stop sudah, celaka sendiri na Bae celaka banyak org Krn kita pung bodok nih, miris

@hennys1202 *** miris dgn penumpang2 yg kepala batu spt itu, team crew maskapai penerbangan sdh dgn tertib menyampaikan aturan sebelum,dlm penerbangan hingga landing tp ada2 sj yg tangan gatal hidupkan hp,mgkn di pesawat itu perlu pasang cctv spy yg nakal2 spt itu hp di tarik dan bayar denda langsung

@julens_baliunetid *** Awal bulan februari 2023 beta ke Kupang begitu pesawat siap landing ada yg telp keluarganya dalam hati apa orang ini sonde mengerti info yg disampaikan awak pesawat

@cita_kauts *** Sy bberapa kali naik pesawat di Kupang dan bbrp kali menemukan penumpang yg bebal, pernah ada anak kcil yg tetap ngegame online saat pesawat mau take off dan dibiarkan saja oleh orang tuanya, pernah ada yg tlp yg berdering saat proses take off juga, dan pernah ada yg tetap tlp saat pesawat mau take off juga

@chello_fernando *** Penumpang baigao,dia pikir nae bis ko buka kaca samping

@novaleneng *** untung ko sonde pas di udara oo