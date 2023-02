6 Amalan yang Bisa Dilaksanakan Saat Puasa Ramadhan 2023, Lengkap Keistimewaan Berpuasa

POS-KUPANG.COM - Banyak amalan yang bisa dilakukan Umat Islam saat Bulan Puasa Ramadhan tiba.

Tribunners bisa lakukan amalan puasa Ramadhan ini setiap hari baik siang ataupun malam hari.

Tak hanya amalan Umat Islam pun harus berlomba meraih keistimewaan di Bulan Ramadhan, bulan penuh berkah yang ada hanya setahun sekali.

Tribunners tak terasa sekitar 28 hari lagi menuju Ramadhan 2023. Pada bulan Ramadhan umat Muslim akan melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh.

Dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan 2023 nanti, umat Muslim dapat melakukan berbagai amalan yang dapat menambah pahala bila dilakukan.

Dengan mengamalkan beberapa amalan, Anda dapat meningkatkan ketaqwaan dan iman saat Ramadhan 2023.

Lantas apa saja amalannya?

Berikut informasi lengkap 6 amalan yang dapat dilakukan.

1. Tadarus Al-Quran

Dalam hadits riwayat Ibnu ‘Abbas dijelaskan,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

Artinya, “Dari Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah saw adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadhan ketika malaikat Jibril as menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadhan, dimana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus.” (HR. Bukhari).

Tadarus Al-Qur’an akan memberikan banyak sekali pahala. Sangat disarankan untuk melakukan ibadah ini setiap 1 hari sekali.

Ibadah tidak harus dilakukan sampai benar-benar khatam. Yang paling penting dilakukan secara rutin setiap hari ini.