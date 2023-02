Tim Futsal Brilink Raih Juara I Turnamen Mandiri Cup 1 Karang Taruna Adisucipto

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Tim Brilink A berhasil keluar sebagai juara 1 Turnamen Futsal Mandiri Cup 1 Karang Taruna Adisucipto Penfui Kupang usai mengalahkan Nice Try di babak Final.

Pertandingan final antar kedua klub futsal tersebut berlangsung di Lapangan Futsal Mandiri Penfui, Senin 20 Februari 2023 kemarin.

Sementara itu Tim Futsal Get Boys dari Manutapen berhasil meraih juara 3 setelah mengandaskan mimpi anak-anak tuan rumah, Pasar Penfui Family.

Tim Brilink A berhasil membawa pulang uang Tunai Rp 3 juta dan piala. Tim Nice Try mendapatkan uang tunai Rp 2 juta dan piala.

Sementara itu, Tim Futsal Get Boys mendapatkan uang tunai Rp 1 juta dan piala serta Tim Pasar Penfui mendapatkan uang pembinaan Rp 500 ribu.

Untuk top skor, diraih oleh Kisan Prayatna dari Brilink A dengan torehan 13 gol sedangkan pemain terbaik jatuh pada Ido Olin dari tim Get Boys.

Lurah Penfui, melalui ketua RT 019, Paskalis Werang menyampaikan proficiat untuk tim yang menjadi juara.

"Atas nama pemerintah Kelurahan Penfui kami menyampaikan selamat dan proficiat untuk tim yang juara. Bagi tim yang belum berhasil menakdi juara agar tetap berjuang dan berlatih lebih gigih sehingga pada akhirnya bisa meraih kesuksesan," ungkap Paskalis Werang.

Paskalis mengakui even turnamen Futsal merupakan hal baru yang ada di wilayahnya sehingga Ia menyampaikan proficiat kepada Karang Taruna Adisucipto Penfui yang telah sukses menyelenggarakan even.

"Terima kasih juga untuk Pak Kevin Kelen selaku pemilik lapangan Futsal Mandiri yang telah menyediakan tempat untuk terselenggaranya turnamen ini," kata Paskalis.

Untuk itu selaku pemerintah, Paskalis mengatakan kepada 64 tim yang telah berlaga di turnamen Futsal Mandiri Cup 1 Karang Taruna Adisucipto Penfui untuk tetap semangat, terus berlatih, pantang menyerah dan tetap menjunjung tinggi sportifitas.

“Kami berharap even olahraga Futsal ini akan terus dilakukan dan menjadi agenda tetap dari Karang Taruna Adisucipto Penfui,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Adisucipto Penfui sekaligus Ketua Panitia Turnamen Yohanes Fr Laga Tapobali mengatakan, even turnamen futsal Mandiri Cup 1 Karang Taruna Adisucipto Penfui merupakan even perdana, sehingga ke depan even ini akan terus berlanjut dan akan menjadi agenda tetap dari Karang Taruna.