Archipelago Foundation Hadir di Manggarai Barat, Tingkatkan SDM Majukan Pariwisata Labuan Bajo

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Archipelago Foundation resmi diluncurkan bersamaan dengan pembukaan Archipelago Futsal Competition dengan melibatkan 11 klub futsal dari Kabupaten Manggarai Barat.

Archipelago Futsal Competition dibuka oleh Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng di Lapangan Futsal Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT, Minggu 19 Februari 2023.

Wabup Weng mengapresiasi terselenggaranya turnamen tersebut apalagi dipelopori oleh anak-anak muda.

"Pemerintah menyampaikan terima kasih karena dengan adanya kegiatan olahraga dapat menumbuhkan jiwa yang sehat, menghilangkan stres dari berbagai kepenatan atau paling tidak meningkatkan rasa solidaritas dan sportivitas sehingga sangat diharapkan untuk bertanding secara sportif," ungkap Wabup Weng.

Baca juga: Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi Ajak Warga Tanam Pohon Bambu

Ia berharap turnamen ini bisa memupuk rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan agar terciptanya situasi yang kondusif.

Wabup Weng juga mengapresiasi program kerja Archipelago Foundation yang kedepan akan berfokus dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Manggarai Barat.

Ia berharap Archipelago Foundation dapat memfasilitasi anak muda dalam pembangunan dan menjadi pelaku dalam memajukan Labuan Bajo sebagai daerah wisata super prioritas.

"Beberapa hari yang lalu juga saya membuka 7 jenis pelatihan di Balai Latihan Kerja pemerintah Kabupaten Manggarai, itu dalam rangka peningkatan SDM supaya nanti ditengah kemajuan Labuan Bajo ini sebagai daerah wisata super prioritas masyarakat tidak menjadi penonton tetapi kita sebagai pelaku dan ikut ambil bagian karena sudah punya kompetensi," jelasnya.

Baca juga: Polisi di Labuan Bajo Manggarai Barat Ditebas Warga Hingga Jari Tangan Putus

Pengurus Archipelago Foundation Rofinus, Edison Risal menyampaikan, Archipelago Foundation didirikan atas dasar kesadaran penuh generasi muda dalam membangun Kabupaten Manggarai Barat.

Kehadiran Archipelago Foundation, kata Ichal sebagai bentuk partisipasi dalam membangun Kabupaten Manggarai Barat lebih khusus dalam hal peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan ekonomi inklusif untuk semua lapisan masyarakat.

"Archipelago Foundation yang resmi diluncurkan pada hari ini disahkan melalui SK Kemenkumham yang dibantu oleh Notaris Billy Ginta," ungkap pria yang biasa disapa Ichal itu.

Pria yang akrab disapa Ical itu mengatakan Archipelago Foundation telah menyiapkan beberapa solusi dalam hal peningkatan sumber daya manusia untuk kemajuan kabupaten Manggarai Barat.

Baca juga: Bulog Pastikan Stok Beras di Labuan Bajo Manggarai Barat Aman

Diantaranya, pendamping kelompok UMKM, Pengusaha Muda Mabar, Archipelago Academy Desa Wisata, Ranger Goes To School bersama BTNK, Sekolah Demokrasi, Circle of Trust, dan beberapa program lainnya.

Kata Ichal, Archipelago Futsal Competition adalah program kerja awal dan juga sebagai perkenalan kepada publik terhadap Archipelago Foundation.

"Kami hadir di Manggarai Barat untuk kedepannya, dan masih ada kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan bakat anak-anak muda dan SDM yang ada di Labuan Bajo," pungkasnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Bambang Dwi Mucolono, Wakapolres Manggarai Barat, Sepuh Siregar, Kepala Pos Angkatan Udara Manggarai Barat, Wismayo, dan Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Barat Yohanes Hani. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS