Operasi Pasar Murah Mulai Hari Ini

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Kupang akan membuka layanan operasi pasar murah bagi masyarakat.

Pembukaan operasi pasar murah itu merupakan gerakan dari Bank Indonesia, Pemkot Kupang, Bulog dan GNPIP. Pasar murah dibuat untuk mengendalikan inflasi di Kota Kupang.

Rencananya pasar murah di mulai tanggal 13 -19 Februari 2023 di beberapa titik yang telah ditentukan.

Kabar baik bagi masyarakat Kota Kupang, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah merilis pasar murah pada Senin 13 -16 Februari 2023 bertempat di Pasar Kasih Naikoten (GSJA Sinas Kasih), di Pasar Oebobo, dan Pasar Oeba ( dekat mata air).

Operasi pasar murah di tiga titik ini akan dimulai dari pukul 09.00 Wita. Pemkot Kupang menyebut tak ada syarat yang dibawa ke lokasi pasar murah.

Untuk operasi pasar murah di tanggal 17 Februari digelar di Masjid Al Ikhlas Bonipoi, Masjid Al Anshor Alak dan Masjid Darusallam Sikumana. Kegiatan dimulai pukul 09.00 Wita hingga selesai.

Sementara untuk tanggal 18 Februari operasi pasar murah dilakukan di arena car free day atau di sepanjang jalan El Tari Kupang (depan kantor gubernur NTT,red) sejak pukul 06.30 Wita hingga selesai.

Kemudian di tanggal 19 Februari operasi pasar murah dilaksanakan di Gereja Katolik St Fransiskus Asisi BTN, GMIT Kaisera BTN dan GMIT Ora Et Labora RSS Oesapa, yang dimulai pukul 09.00 Wita.

Adapun daftar harga tiga sembako yang masuk dalam list pasar murah ini adalah beras Rp 9.500 per kilogram, tepung terigu Rp 13.000 per kilogram dan gula pasir Rp 13.500 per kilogram.

Dikesempatan sebelumnya, Pemkot Kupang juga berencana mengumumkan sejumlah harga sembako bagi masyarakat.

Upaya itu merupakan kerja sama dengan Bank Indonesia Kpw NTT untuk menekan inflasi di Kota Kupang. Rencananya, siaran harga sembako itu disampaikan lewat papan pengumuman ataupun spanduk dan baliho lalu disebar ke tiga pasar besar di Ibu Kota provinsi.

Tiga pasar yang dimaksud yakni pasar Kasih Naikoten, Oeba dan Oebobo. Perusahaan Daerah (PD) Pasar mengintegrasikan data harga dari aplikasi Sodamolek milik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kupang.

Ferdinandus Leu selaku Direktur Utama PD Pasar mengatakan, pihaknya sedang melakukan komunikasi ke Bank Indonesia untuk melaksanakan rencana itu.