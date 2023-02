Kunci Jawaban Soal PTS SMA Kelas 12 Semester 2 Mata Pelajaran PJOK

POS-KUPANG.COM - Bagi siswa SMA Kelas 12 yang sementara mempersiapkan diri menghadapai Penilaian Tengah Semester (PTS) atau ujian tengah semester khususnya mata pelajaran PJOK, simak contoh Soal PTS dibawah ini.

Dalam contoh Soal PTS ini, juga disampaiakn Kunci jawaban sehingga siswa SMA Kelas 12 yang belajar bisa tahu apakah materi yang disampaikan sampai pertengahan Semester 2 ini sudah dikuasai atau belum.

Contoh Soal PTS PJOK SMA Kelas 2 Semester 2 ini dalam bentuk Pilihan Ganda dan Essay

dalam contoh Soal PTS dan Kunci Jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Inilah pembahasan Soal PTS dan Kunci Jawaban SMA Kelas 12 Pelajaran PJOK Semester 2 dilansir dari sejumlah sumber:

1. Pola yang diterapkan dalam permainan sepak bola dengan tujuan untuk menghalau dan mempertahankan gawang dari serangan lawan, sehingga tidak terjadi gol disebut pola ….

a. penyerangan

b. pertahanan

c. gerakan tersusun

d. pertahanan yang rapat

e. mencari ruang kosong

Jawaban: b

2. Sejak 500 tahun yang lalu sepak bola dikenal di negara Cina dengan nama ….

a. epyskiros

b. choule

c. harpastrum

d. tsu chu

e. minonete

Jawaban: d

3. Pada permainan sepak bola pola pertahanan ini dilakukan dengan susunan pemain5:3:2, berarti angka 5, yaitu ….

a. pemain depan

b. pemain tengah

c. pemain gelandang

d. pemain sayap

e. pemain belakang

Jawaban: e

4. Suatu bentuk permainan yang dilakukan oleh tim dengan susunan pemain tertentu yang bertujuan untuk menghancurkan pertahanan lawan dan memenangkan permainan adalah pola …. dalam permainan sepak bola.

a. pertahanan

b. penyerangan

c. campuran

d. individu

e. beregu

Jawaban: b

5. Teknik-teknik berikut adalah teknik dalam permainan bola voli, kecuali ….

a. servis

b. passing

c. smes

d. membuang bola

e. blok

Jawaban: d

6. Pada permainan bola basket penyerangan yang dilakukan tanpa menggunakan pola tertentu, penyerangan ini tergantung pada penguasaan teknik, kemampuan individu, dan kesempurnaan fisik setap anggota regu disebut pola penyerangan ….

a. berpola

b. cepat

c. bebas

d. bervariasi

e. terprogram

Jawaban: c

7. Penyerangan pada permainan bola basket yang dilakukan syarat-syarat tertentu, merupakan penyerangan ….

a. berpola

b. cepat

c. bebas

d. bervariasi

e. terprogram

Jawaban: a

8. Sistem ini dalam permainan bola basket sangat baik untuk penyerangan terhadap pertahanan daerah maupun pertahanan satu lawan satu. Hal ini dilakukan jika regu tersebut memiliki dua orang pemain jangkung, yaitu sistem ….

a. ault mann

b. diamond

c. berpola

d. cepat

e. bebas

Jawaban: b

9. Pola pertahanan daerah ini berprinsip pada tugas masing-masing pemain untuk menjaga daerahnya. Dalam bola basket disebut pertahanan ….

a. man to man

b. campuran

c. zone defence

d. ault mann

e. diamond

Jawaban: c