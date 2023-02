Sebelum ke Toba Nono Direncanakan Bertemu Presiden Jokowi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Wakil Gubernur NTT yang selama ini terus berhubungan lansung dengan Nono dan Keluarga mengupayakan agar sebelum Nono atau pemilik nama lengkap Caesar Archangels Hendrik Meo Tnunay mengikuti pembinaan di Sumatera utara bisa bertemu Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Wagub NTT Josef Nae Soi saat ikut acara syukuran bersama keluarga Nono di Buraen, Rabu 8 Februari 2023.

Saat ini komunikasi terus dia banhun dan kini masih menunggu jawaban dari Presiden Jokowi dan mencari waktu agar bisa bertemu Nono.

Selain Presiden Jokowi, Nono juga direncanakan akan bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaita yang menurut Wagub Nae Soi, Menko Luhut sangat ingin betemu dengan Nono.

"Nono ini membawa merek NTT ke seluruh dunia," ujar Wagub Nae Soi.

Dalam waktu 10 bulan kedepan Nono akan dibimbing langsung oleh Prof Yohanes Surya sorang fisikawan terkemuka di Indonesia.

Nono merupakan satu dari 7 anak yang dipilih di seluruh Indonesia yang aka digembleng di Toba untuk mengikuti Asia Science and Math for Primary and Secondary School ( ASMOPSS ).

Kompetisi itu merupakan kejuaraan sains dan matematikan tingkat SD dan SMP se Asia akan diadakan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada bulan November nanti. (ary)

