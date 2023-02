Pemkab Kupang Dukung Penuh Keikutsertaan Nono di Kejuaraan ASMOPSS di Toba

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Pekan depan Caesar Archangels Hendrik Meo Tnunay atau Nono akan terbang ke Toba untuk mengikuti bimbingan selama 10 bulan sebelum mengikuti kejuaraan ASMOPSS di Sumatera.

Asia Science and Math for Primary and Secondary School ( ASMOPSS ) kejuaraan sains dan matematikan tingkat SD dan SMP se asia ini Nono terpilih bersama tujuh siswa lain dari berbagai provinsi untuk bertanding dalam olimpiade sains dan matematika tingkat Asia itu.

Kompetisi tersebut akan diadakan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada bulan November nanti.

Bupati Kupang Korinus Masneno yang hadir bersama Wagub NTT dan Wabup Kupang saat syukuran bersama keluarga Nono di Buraen, Rabu 8 Februari malam mengatakan Pemkab Kupang akan mendukung penuh Nono dalam kejuaraan itu.

Meskipun diminta langsung oleh Menko Marves namun Pemkab Kupang tidak akan lepas tangan.

Dalam masa perisapan selama 10 bukan kedepan Nono akan didampingi oleh ibunya Nuryati Seran, dan satu pendamping dari Pemkab Kupang dan satu dari dari Pemprov NTT.

Bupati juga meminta agar ibunda Nono tidak segan-segan meminta bantuan lansung padanya bila membutuhkan sesutu saat Nono menjalanai masa pembinaan.

Dalam suasana syukur Bupati Maseneno menegaskan semua masyarakat Kabupaten Kupang dan NTT merasa bangga dan itu bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan.

"Dibalik kebahagiaan ini, kita harus jadikan potensi dari anak ini untuk mrnjadi lebih baik ke depan," ujar Bupati Masneno.

"Berbahagialah Kabupaten Kupang karena memiliki anak berprestasi yang merupakan generasi yang dapat membagikan ilmu bagi yang lain dan menjadi tongkat estafet bagi Pemkab Kupang," tukasnya. (ary)

