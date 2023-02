Indonesian Idol 2023, Natizen Prediksi Paul , Salma , Anggis, Novia dan Nayl Lolos Top 5 Spekta Show

POS KUPANG.COM -- Sebanyak 14 peserta sudah memastikan akan tampil di panggung Spekuler Show Indonesian Idol 2023

Sejumlah kontestan sudah menunjukan kualitas suara yang kuyar biasa higga mendapat pujuan hingga standing ovation daari para juri yaitu Anang Hermansyah , Bunga Citra Lestarasi, Judi , Rossa dan David

Hampir semua -nama kerap mendapat pujian dari juri dan beberapa diantaranya mendapat standing ovation

Para natizen pun tak mau ketinggan memprediki kontetasn yang bakal lolos hingga lima besar

Nama-nama yang sering disebut tidak kesulitan lolos ke babak lima besar antara lain Paul , Salma , Anggis, Novia dan Nayl

Akun resmi Indonesian Idol @indonesianidolid telah mengumkan wajah 14 kontestan Indonesian Idol 2023

*** PLEASE WELCOME: TOP 14 Indonesian Idol XII!

See You on Spektakuler Show!

Baca juga: Indonesian Idol, Abdul Aziz Terhenti Top 15, Indonesian Idol dan Netizen Beri Semangat

Jangan lupa Idol Lovers, VOTING DIBUKA sampai 1 minggu kedepan, jadi vote terus idola kalian ya!

Natizen pun tak kalah dengan berlombna meprediksi konstena yang bakal lolos ke lima bnesar Spektakuler Show Indonesian Idol 2023

@adityoqrren *** Congratz! Semoga di spekta bener-bener spektakuler. Saran aja, pesertanya jangan play safe terus dengan milih aransemen dan jenis lagu yg gitu2 aja. Jujur tadi untuk beberapa peserta agak ngebosenin. Kalo bisa ntar ada tema-temanya per episode biar seru.

@itsqreamyy *** yg vote rachel, rahman, syarla, dimansyah dan anggis yuk bisa yuk coba diulang2 penampilan mereka di RCTI+ sekalian iklan deh gue ampun aman terus, yg udah pulang kaya bunga dan azis itu better loh asli ini mah.

@duniafrans *** Menurut gue performa hari ini di luar voting:

NEYL • SALMA • NOVIA • SYARLA • ALFREDO • ANGGIS • ROSALINA • NABILAH • RACHEL • RAHMAN • RONY • PAUL • DIMANSYAH • DANIL • AZIS

Baca juga: JADWAL Indonesian Idol , Selamat Datang 14 Kontesan di Specktakler Show, Abdul Azis Semangat Ya!

@tixgalleryy *** JGN LUPA VOTE PAUL NABILAH YGY!!

@ichbinjacs *** next yang out mesti rahman atau diman! gamau tau! Fansnya gada tapi bisa aman terus heran