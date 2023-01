JADWAL Indoensian Idol , Selamat Datang 14 Kontesan di Specktakler Show, Abdul Azis Semangat Ya!

POS KUPANG.COM -- Sebanyak 14 Kontestasn Indonesian Idol sejauh ini sukses masuk Spektakuerl Show Indonesian Idol 2023

Dan, hasil yang luar biasa untuk Abdul Azis yang bisa bertahan hingga Top 15 babak Chaseshow

Akun instagram resmi Indonesian Idol 2023 @ indonesianidolid pun mengucapkan selamat datang untuk 14 kontestan yang maju ke babak Spektakuler Show

*** PLEASE WELCOME: TOP 14 Indonesian Idol XII!

See You on Spektakuler Show!

Jangan lupa Idol Lovers, VOTING DIBUKA sampai 1 minggu kedepan, jadi vote terus idola kalian ya!

Dadan, para para fans pun mulai menjagokan idola mereka

Sementara untuk abdul Azis, akun iontagram resmi Indonesian Idol pun memberi semangat dan tidak kecewa dengan pencapain yang sudah didapat

@indonesianidolid *** Sudah sampai di TOP 15 merupakan pencapaian yang luar biasa! Semangat terus @abdulazisahmad12 !

Ditunggu karya-karya kamu!

Top 14 ke Babak Spekta Show

1. Anggis Devaki

2. Novia Situmeang

3. Raisa Syarla

4. Paul Nyoman

5. Danil Pratama