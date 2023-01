Indonesioan Idol , Abdun Aziz Terhenti Top 15, Indonesian Idol dan Natizen Beri Semangat

POS KUJPANG.COM -- Kontestan asal Sukabimi, Abdul Azis akhinya terhenti di Top 15 Babak Showcase Road To Spektakuler Show Indonesioan Idol 2023

Padahal sebelumnya, sosok bernama lengkap Abdul Azis Abdula itu sukses membawakan lagu muil grup boy band lawas , Boys II Men hingga berjudul End Of The Road mendapat pujian para juri

Bahkan pemilik lagu grup asal Phildephia itu sampai menggungah ulang video asaal Azis membawa lagu itu

Namun kiprah Abdul Azis akhir terhenti padahal tinggal selangkah

Pihak Indonesian Idol melalui akun resminta memuji kerja keras Abdul Azis dan menunggu karya selajutnya

Pada unggahannya , akun @indonesianidolid memajang foto Abdul Aziz

Dan menulis caption

*** Sudah sampai di TOP 15 merupakan pencapaian yang luar biasa! Semangat terus @abdulazisahmad12 !

Ditunggu karya-karya kamu!

Dan ,Abdul Azis pun membalas melalui akun intagramnya @abdulazisahmad12 membalas

*** Trimakasiiiii semuaa see youu



Natisen pun ikut menyemati Abdul Azis untuk terus berkarya

@aiegian *** Semangat aziz ... di tunggu single ny

@gonewithego *** Belajar emg ga pasti akan cepet dan tepat terus. Azis salah satu kontestan yang suaranya bagus bgt tp dari persona panggungnya masih kurang. Penampilan terakhir udah lebih baik stage act-nya tp nyanyinya yang agak menurun. Udah keren banget bisa nyampe Top 15.

@meikedy *** Masih bertanya2 gw, siapa yg suka vote rahman. Wkw gprnh ga aman anjer

@bungareyzaa *** sayangku u’r the best and i guarantee everyone would be agree with me, terus bersinar yaa azisssku sayangkuu, kamu yang terhebat!!